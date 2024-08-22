Таро-гороскоп на 23 августа: Близнецы потеряют что-то важное, а Львы начнут новую жизнь

В пятницу, 23 августа, Близнецам стоит проявить осторожность, Тельцы столкнутся с критикой. А Львам повезет, они получат редкий шанс.

Что сулит Таро-гороскоп на 23 августа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Пятерка Жезлов". А это значит, что вы мешаете себе добиться успеха. Ваш главный конкурент - ваши же сомнения и страхи. Отбросьте все лишнее и начинайте дышать полной грудью.

Телец

Ваша карта на 23 августа - "Шестерка Пентаклей". Не тратьте свое время на попытки убедить людей в том, что вы чего-то стоите. Вы никому ничего не должны, пропускайте критику мимо ушей.

Близнецы

Вам выпала перевернутая карта "Умеренность". Во всем важен баланс, вы рискуете потерять что-то важное, если будете отдавать все свое время чему-то одному. Пора найти гармонию, вы сможете.

Рак

Ваша карта на пятницу - "Шестерка Жезлов". Оцените результаты своего труда. Если что-то вас не устраивает - составьте новый план. Кроме этого, прислушивайтесь к желаниям своей второй половинки.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Четверка Пентаклей". Вскоре вы сможете начать новую жизнь, однако для этого вам нужно освободиться от бремени прошлого. Отпустите тех, кто мешает вам взлететь.

Дева

Ваша карта на 23 августа - "Рыцарь Мечей". Этот день будет интересным, вы сможете многое узнать, как о себе, так и о тех, кто вас окружает. Цените тех, кто говорит вам правду, это важно.

Весы

Вам выпала карта "Дьявол". Внимательно анализируйте события этой пятницы. Вам стоит обратить внимание на знаки свыше, вскоре произойдет что-то очень интересное.

Скорпион

Ваша карта на пятницу - "Семерка Пентаклей". Впустите в свою жизнь праздник, вы сможете наконец-то насладиться отдыхом. Разделите этот день с самыми близкими.

Стрелец

Вам выпала карта "Императрица". Не сравнивайте себя с другими людьми. Выберите свой путь и позвольте себе жить так, как хотите именно вы.

Козерог

Ваша карта на 23 августа - "Башня". Дисбаланс может сильно вас замедлить. Не стоит играть с судьбой, вам нужно найти причину своих неудач и начать с ней бороться.

Водолей

Ваша карта на 23 августа - "Десятка мечей". Не отказывайтесь от помощи тех, кто решит подставить вам свое плечо. Поддержка подарит вам крылья, вы сможете все преодолеть.

Рыбы

Вам выпала карта "Верховная Жрица". Прислушивайтесь к своей интуиции, но не позволяйте себе "оторваться" от реальности. Вам нужно взять паузу и немного отдохнуть.