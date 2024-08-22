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Только эти знаки Зодиака получат сюрпризы от Вселенной. Карты Таро сулят им новую жизнь

Четверг 22 августа 2024 06:25
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Только эти знаки Зодиака получат сюрпризы от Вселенной. Карты Таро сулят им новую жизнь Перед какими знаками Зодиака распахнутся все двери (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

До конца этой недели представители четырех знаков Зодиака получат особый сюрприз. Таро-гороскоп указывает на то, что им фантастически повезет уже на днях.

Каким знакам Зодиака повезет уже до конца этой недели, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times.

Рыбы

Карты Таро сулят вам большую удачу. Вы получите редкий шанс, начинайте действовать. Вы сможете громко о себе заявить, а гармония в личной жизни подарит вам крылья счастья.

Телец

Вас ждут позитивные перемены. Карты Таро указывают на то, что вы сможете сорвать куш и забыть о проблемах. Срывайте с неба звезды и не бойтесь покорять новые высоты, вы буквально обречены на успех.

Водолей

Ваша жизнь наполнится радостью и позитивом. Позвольте ветру перемен избавить вас от неприятных воспоминаний, ведь вскоре вы получите невероятные впечатления, благодаря которым вы забудете обо всем плохом. Ждите чуда, карты Таро сулят вам немало счастья.

Скорпион

Вскоре вы окажетесь в центре внимания. И едва ли вам стоит этого бояться. Карты Таро указывают на то, что у вас будет немало шансов на успех. Вас ждут сюрпризы, которые связаны как с карьерой, так и с вашей личной жизнью.

Напомним, ранее появился Таро-гороскоп на неделю.

Кроме этого, ранее стало известно, каким знакам Зодиака не повезет в начале осени.

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