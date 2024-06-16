Таро-гороскоп на 17 июня. Стрельцы потеряют деньги, а Весы получат подарок

17 июня представителям некоторых знаков Зодиака повезет. Но будут и те, кому стоит готовиться к проблемам, им карты Таро сулят неприятные события.

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Девятка Мечей". А это значит, что уже в понедельник вы сможете много добиться, если возьмете свои эмоции под контроль. Не торопитесь и взвешивайте каждое свое решение.

Телец

Вам выпала карта "Отшельник". Пришло время взять паузу и немного отдохнуть. Вам нужно многое переосмыслить. Сделайте правильные выводы и измените свое отношение к жизни.

Близнецы

Вам выпала карта "Рыцарь Кубков". Назревают перемены. В понедельник у вас появится шанс избавиться от всего, что тянуло вас ко дну. И когда вы освободитесь от этих оков, вас ждет сюрприз.

Рак

Ваша карта на 17 июня - перевернутая "Колесница". Все указывает на то, что вам нужно упорно двигаться вперед и не менять цели. Вы уже близки к успеху, однако чем-то придется пожертвовать.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Шестерка Пентаклей". Порой жизнь подбрасывает не самые приятные события. Однако все испытания даны не просто так. Пришло время усвоить важный урок.

Дева

Вам выпала перевернутая карта "Королева Жезлов". Отбросьте прочь все страхи. Вам нужно сосредоточиться на важных делах и не отвлекаться на пустяки. Отстранитесь от событий, в которых могут обойтись и без вас.

Весы

Вам выпала карта "Мир". Вас ждет огромное счастье. Вы сможете очень высоко взлететь, важно лишь довериться судьбе.

Скорпион

Вам выпала перевернутая карта "Четверка Мечей". Все получится, в этот день вы получите крутые новости и сможете порадоваться. Уделите время семье и не нагружайте себя работой.

Стрелец

Вам выпала карта "Четверка Пентаклей". Скорее всего, в этот день вы можете ощутить нехватку денег. Какое-то событие опустошит ваш кошелек, однако примите это спокойно, все поправимо.

Козерог

Вам выпала карта "Семерка Кубков". Этот день может вас сильно разочаровать. Кто-то попробует разбить ваше сердце. Но если вы снимете розовые очки, будет не так обидно.

Водолей

Вам выпала перевернутая карта "Двойка Мечей". А это значит, что придется делать непростой выбор. Посоветуйтесь с теми, кому можете доверять на все 100%.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Королева Кубков". Вас окружат заботой и теплом. Начните себя ценить и отдохните.