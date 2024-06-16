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Эти знаки Зодиака получат сюрприз от Вселенной: кто главный счастливчик

Воскресенье 16 июня 2024 06:24
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Эти знаки Зодиака получат сюрприз от Вселенной: кто главный счастливчик Каким знакам Зодиака повезет уже на днях (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя, которая начнется уже 17 июня, станет началом счастливого периода в жизни представителей четырех знаков Зодиака. Вселенная готовит для них кое-что особенное.

Кто попал в список счастливчиков недели, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Her Zindagi.

Телец

Вас ждут прекрасные новости. Карты Таро указывают на то, что на работе вас начнут ценить, возможно даже выпишут премию. На этом сюрпризы от Вселенной не закончатся, удача будет сопровождать вас на каждом шагу.

Дева

Новая неделя принесет вам немало хлопот, но все они будут приятными. Знакомьтесь с людьми, заводите новых друзей и наслаждайтесь приятной компанией. Вселенная подарит вам шанс забыть об одиночестве и найти свое счастье.

Весы

Энергия будет бить ключом. Карты Таро указывают на то, что новая неделя будет насыщенной и очень веселой. И вы точно не устанете от событий, которые вас ждут. Все наладится, не бойтесь проблем.

Лев

Вселенная поможет вам с важным делом, в котором очень нужна мудрость. И вы сможете проявить свои таланты, что принесет заслуженную победу и очень щедрую награду. Однако разделите этот успех с теми, кто по праву может на него претендовать вместе с вами.

Напомним, ранее появился Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 июня.

Помимо этого, недавно мы рассказывали, какие знаки Зодиака осчастливит конец июня.

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