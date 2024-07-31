Таро-гороскоп на 1 августа: Раки получат знак от Вселенной, а Козероги вляпаются в скандал

В четверг, 1 августа, Раки и Рыбы получат редкий шанс и даже знак свыше. А Львам и Козерогам придется столкнуться с неприятностями.

Что карты Таро сулят всем знакам Зодиака на четверг, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Паж Мечей". Постарайтесь не нервничать из-за пустяков. Не ведитесь на провокации, вам стоит быть выше всех склок и интриг.

Телец

Вам выпала перевернутая карта "Туз Кубков". В этот день вам не стоит проявлять инициативу. Если кто-то предложит вам взять на себя ответственность - откажитесь, это может быть ловушкой.

Близнецы

Вам выпала перевернутая карта "Пятерка Пентаклей". Не запрещайте себе грустить. Если вам хочется лениться и залечь на дно, дайте себе на это время. Вы заслуживаете отдыха.

Рак

Ваша карта на 1 августа - "Туз Пентаклей". Вселенная пошлет вам важный знак. Вы поймете, как действовать дальше, прислушайтесь к советам свыше, все получится.

Лев

Вам выпала карта "Королева Жезлов". Вас ждет встреча с непростым человеком. Скорее всего, он будет пытаться вас сломать. Не поддавайтесь манипуляциям и дайте ему отпор.

Дева

Вам выпала перевернутая карта "Десятка Жезлов". Не все проблемы можно решить, некоторые стоит отпустить и забыть. Это не поражение, это лишь незначительная неудача.

Весы

Ваша карта на четверг - "Королева Кубков". Не корите себя за ошибки, признайте неправоту и двигайтесь дальше. Будьте к себе добрее.

Скорпион

Вам выпала карта "Двойка Жезлов". Постарайтесь следить за своими расходами. Экономьте деньги и не слушайте тех, кто будет подбивать вас на авантюры.

Стрелец

Вам выпала перевернутая карта "Семерка Кубков". В этот день вы получите ответ на вопрос, который вас сильно беспокоил. И когда вы его получите, у вас появится шанс принять очень правильное решение.

Козерог

Вам выпала перевернутая карта "Десятка Кубков". В вашей личной жизни назревают проблемы. Вы можете вспылить из-за пустяка, и это приведет лишь к скандалу.

Водолей

Вам выпала перевернутая карта "Тройка Жезлов". В четверг вы можете понять, что недовольны своей жизни. Однако стоит осознать, что перемены не ворвутся в вашу жизнь просто так, нужно начинать действовать уже сейчас.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Повешенный". Вы получите редкий шанс. В этот день перед вами откроются все двери, будьте смелыми и решительными.