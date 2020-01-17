Тарифи в Україні: кого чекає розчарування в платіжках

Тарифи в Україні на газ почали знижуватися, і в січні багато користувачів очікують отримати платіжки за тепло з перерахунком. Однак пощастить далеко не всім споживачам в Україні.

Українські ТЕЦ і котельні в січні 2020 року зробили перерахунок за тепло. Відповідно до звітів з різних міст, тарифи на тепло в різних містах знизили в середньому на 15-30%, а самі платіжки повинні були зменшитися на 300-600 гривень, пише видання Vesti.

Всупереч тому, що згідно з прийнятою постановою Кабінету міністрів №1082, де рекомендувалося переглянути тарифи тільки на тепло, деякі міста вирішили переглянути також ціни на теплу воду. Як вважає влада, тарифи можна знизити завдяки тому, що знизилася ціна на газ. У грудні 2018 року тисяча кубів газу обходилася в 7482 гривні, а у 2019 році – 5132 гривні, що і дало можливість зменшити платіжки. Постанова мала тільки рекомендований характер, оскільки Кабінет міністрів не має права вказувати містам на перерахунок.

Користувачі у багатьох містах відзначають, що дійсно платіжки за газ стали менше. У Києві сума з газ зменшилася в середньому на 300 гривень, в Одесі - на 200 гривень.

Однак пощастить далеко не всім користувачам. В Україні є виробники тепла, які не стали робити перерахунок, тому, що використовують альтернативні джерела тепла - вугілля, дрова. Постанова Кабміну поширюється тільки на тих, хто використовує газ.

Наприклад, Слов'янська ТЕС використовує основним паливом для електро і теплоенергії вугілля.

Крім того, експерти вважають, що зниження цін було разовою акцією, оскільки з січня в Україні почав діяти енергоринок. У грудні вартість тисячі кубів була 5132 гривні, а от на весь опалювальний сезон ціна буде вище – 6960 за тисячу кубів. У лютневих платіжках ціна за тепло швидше за все знову зросте.