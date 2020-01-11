В Україні знизиться вартість опалення, але не скрізь: кому пощастить

Тарифи на газ в Україні (фото: peur.org.іа)

У більшості українських міст вартість газу істотно знизиться

Тарифи на газ в Україні завищені на 30,5% у співвідношенні з цінами на міжнародному ринку. Така ситуація виникла через те, що аномальна кліматична ситуація знизила попит на газ. Стало відомо, коли для українців подешевшає опалення, після того як уряд перед Новим роком рекомендував місцевим органам влади знизити тарифи на тепло для населення.

Мери 20-ти великих і малих міст країни відгукнулися ще в грудні, в тому числі і влада Києва, яка пообіцяла максимально, до 23%, знизити вартість опалення, починаючи з грудня. Це означає, що в січні жителі цих міст повинні отримати рахунки на тепло на меншу суму. Про тарифи на гарячу воду питання на Кабміні не піднімався.

Майже скрізь влада обіцяла максимальне зниження, озвучене прем'єром – 23%. Але, припустимо, в Києві воно буде не вище 22%, в Сєвєродонецьку, Білій Церкві і Кривому Розі – не вище 20%. Але, як видно з інфографіки, людям вдасться заощадити сотні гривень.

Тарифи на газ в Україні (фото: Сьогодні)

За інформацією НКРЕКУ, вартість гігакалорії тепла розраховується за формулою:

Тариф = (Собівартість + Витрати на покриття втрат тепла + Прибуток) / Обсяг реалізації теплової енергії в гігакалоріях

Тобто, чим менша собівартість і тепловтрати і чим більше обсяги продажів тепла (тобто, чим більше будинків обігріває одна ТЕЦ або котельня), тим гігакалорія коштує дешевше. Прибуток на тариф впливає мало, так як становить 1-2% від собівартості.

Прем'єр Олексій Гончарук підрахував, що, приміром, у Києві за старим, більш високим тарифом, за квартиру площею 50 кв. м в грудні за опалення "за нормами" треба сплатити 1925 грн, за новим зниженим тарифом – 1502 грн 423 грн економія. Так як грудень виявився теплим, то за лічильником тепла буде приблизно 1500 грн і 1200 грн (на 20% менше). Тобто економія для тих, у кого є будинковий лічильник тепла, складе 300 грн, або близько 23%.

Нагадаємо, що раніше у Донецькій області знизили тарифи на тепло і гарячу воду.