Люди не платитимуть: експерт передрік колапс в Україні через борги за комуналку

В Україні зняли мораторій на відключення від комунальних послуг боржників , який діяв раніше на період карантину, і тепер обмеження залишаться працювати тільки в регіонах з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки. При цьому в країні за рік заборгованість населення за комуналку зросла майже вдвічі.

Про це розповів голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі " Апостроф TV ".

Експерт зважаючи на таку ситуацію відзначає ризик продовження тенденції до накопичення боргів, що може призвести до колапсу.

Також він звернув увагу, що тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні продовжують зростати, і громадянам стає складніше вчасно оплачувати платіжки, що приходять.

"Люди не платитимуть, зростатиме заборгованість. Це буде колапс", - каже Попенко.

За його словами, і зараз спостерігається складна ситуація з оплатою за ЖКП. Так, після збільшення тарифів на газ та опалення з 1 жовтня 2020 року по 1 лютого 2021-го, заборгованість споживачів за комуналку за кілька місяців збільшилася на 25,6 мільярда гривень.

"При тому до цього борги за комунальні послуги росли на 5 мільярдів на рік. А тут за чотири місяці вони зросли на 25 мільярдів", - наголошує Попенко.

Втім, в літні місяці українці змогли погасити заборгованості на суму приблизно 10-12 мільярдів гривень, проте це не мало істотного впливу на ситуацію.

"Половина з цих боргів залишилася. Тобто фактично заборгованість за житлово-комунальні послуги у порівнянні з минулим роком зросла майже вдвічі", - резюмував експерт.