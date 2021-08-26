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Люди не платитимуть: експерт передрік колапс в Україні через борги за комуналку

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Четвер 26 серпня 2021 08:04
Люди не платитимуть: експерт передрік колапс в Україні через борги за комуналку Фото: в Україні зростає заборгованість за комунальні послуги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні зняли мораторій на відключення від комунальних послуг боржників, який діяв раніше на період карантину, і тепер обмеження залишаться працювати тільки в регіонах з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки. При цьому в країні за рік заборгованість населення за комуналку зросла майже вдвічі.

Про це розповів голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Апостроф TV".

Експерт зважаючи на таку ситуацію відзначає ризик продовження тенденції до накопичення боргів, що може призвести до колапсу.

Також він звернув увагу, що тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні продовжують зростати, і громадянам стає складніше вчасно оплачувати платіжки, що приходять.

"Люди не платитимуть, зростатиме заборгованість. Це буде колапс", - каже Попенко.

За його словами, і зараз спостерігається складна ситуація з оплатою за ЖКП. Так, після збільшення тарифів на газ та опалення з 1 жовтня 2020 року по 1 лютого 2021-го, заборгованість споживачів за комуналку за кілька місяців збільшилася на 25,6 мільярда гривень.

"При тому до цього борги за комунальні послуги росли на 5 мільярдів на рік. А тут за чотири місяці вони зросли на 25 мільярдів", - наголошує Попенко.

Втім, в літні місяці українці змогли погасити заборгованості на суму приблизно 10-12 мільярдів гривень, проте це не мало істотного впливу на ситуацію.

"Половина з цих боргів залишилася. Тобто фактично заборгованість за житлово-комунальні послуги у порівнянні з минулим роком зросла майже вдвічі", - резюмував експерт.

Нагадаємо, за даними Держстату України, борги населення за комунальні послуги станом на кінець червня 2021 року склали 70,6 мільярда гривень.

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Тарифи на ЖКГ Комунальні платежі
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