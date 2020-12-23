Субсидії в Україні 2021: кого можуть змусити повернути гроші

Субсидії в Україні 2021 (колаж: РБК-Україна)

В Україні за певних умов одержувачів субсидій можуть зобов'язати повністю компенсувати отриману допомогу. Серед таких факторів – наявність автомобіля, випущеного не раніше, ніж у 2016 році, а також велика покупка на суму від 50 тисяч гривень. При яких умовах субсидіантів можуть не тільки позбавити допомоги, але й вимагати гроші назад – читайте нижче.

У Кабміні раніше анонсували зміну системи призначення субсидії. Так, українців з нового року будуть перевіряти відразу після подачі заяви на оформлення матеріальної допомоги для оплати комуналки. Про те, в яких випадках українцям доведеться повернути отримані гроші, розповідає OBOZREVATEL.

Повідомляється, що допомогу доведеться повернути назад у бюджет у випадку, якщо в одержувача виявлять:

будинок площею від 200 кв. м або квартиру від 120 кв. м;

машину до 5 років;

здійснення великої покупки на суму від 50 тис. грн;

несплату ЄСВ.

Також позбавити грошей можуть, якщо субсидіант не стояв на обліку в Центрі зайнятості.

В яких випадках в Україні можуть забрати гроші за субсидію (інфографіка: obozrevatel.com)

Що буде з комуналкою у 2021 році

Варто відзначити, що у 2021 році бюджетом закладено на субсидії 36,6 млрд грн, що менше, ніж у 2020-му році на 400 мільйонів. Щобільше, Кабмін вже анонсував підвищення тарифів на електроенергію. Зараз влада щомісяця проводить перерахунки вартості газу для населення і зняла блокування на підвищення вартості гарячої води та опалення.

Експерти вважають, що витрати на комунальні платежі в новому році збільшаться, попри зменшення бюджету на субсидування населення.

У 2021-му українцям замість 15% від сукупного доходу сім'ї на комуналку потрібно буде віддавати 20%. Розмір обов'язкового платежу збільшиться відразу після останнього карантинного місяця. Припустимо, якщо сукупний дохід вашої сім'ї з двох чоловік 10 тис. грн, а за комуналку треба платити 2 тис. грн, зараз субсидія складе близько 500 грн, а у 2021-му ви можете зовсім втратити на неї право.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що отримувачів субсидій чекають нові перевірки.

Також ми писали про те, що Мінфін вже підготував методику верифікації даних для перевірки одержувачів субсидій.