Комунальні тарифи знову зростуть: в яких містах доведеться платити більше
Опалювальний сезон в Україні розпочнеться з підвищення комунальних тарифів на тепло і гарячу воду. В середньому підвищення в різних регіонах може скласти від 30 до 70% в порівнянні з минулим роком.
У яких містах України доведеться платити більше за опалення і гарячу воду, розповіли в "Сніданок 1+1".
Чому підвищують тарифи
Як пояснила експерт у сфері ЖКГ Христина Ненно, зростання тарифів в Україні неминучий, бо держава залишила без пільг підприємства з виробництва тепла. Їм доводиться купувати газ за ринковою ціною і це відповідно збільшує тариф для населення.
У Чернівцях ціна підстрибнула вже на 70%, в Києві очікується подорожчання з 2100 до 2400 гривень за одну гігакалорію, а в Одесі опалювальний сезон поки під питанням. В інших областях очікується підвищення тарифу на гарячу воду майже на третину.
Поки що проєкти рішень міські ради опублікували на офіційних сторінках, і рішення повинні прийняти до початку опалювального сезону. За словами Ненно, найбільше подорожчання відчують мешканці будинків, де частково встановлені прилади обліку або відсутні взагалі.
Що буде з цінами на газ
До зими зростуть ціни й на газ. Побутові споживачі, які не уклали контракт, змушені будуть платити за щомісячними тарифами – 25 гривень за кубометр. Заощадити можна: замінити труби та модернізувати теплові пункти, утеплити фасади. Також знизити цифри у квитанціях допомагають "теплі кредити", але вони ефективні тільки для будинків, де є ОСББ.
Опалювальний сезон розпочнеться з підвищення тарифів на комунальні послуги
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що послуги з постачання гарячої води та опалення в Україні здійснюватимуть по-новому.
А також розповідали про те, що тарифи на комуналку в Україні зросли за рік в середньому на 30%.