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В Полтаві протестують через тарифи на газ. Рух трасою Київ-Харків перекрито

Полтава, Неділя 10 січня 2021 14:21
В Полтаві протестують через тарифи на газ. Рух трасою Київ-Харків перекрито
Фото: протест у Полтаві (poltava.to)
Автор: Анастасия Рокитна

У Полтаві вийшли на протест жителі міста через підвищення тарифів на газ. Поліція перекрила рух трасою Київ-Харків в межах міста.

Про це повідомляє видання "Полтавщина".

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Posted by Миколай Курков on Sunday, January 10, 2021

Наразі обмежено проїзд на вул. Київське Шосе зі сторони Харкова до вулиці Грушевського.

Близько 20 мітингувальники протестують проти нових тарифів на газ та за його транспортування. Учасники мітингу перманентно пересуваються по пішохідному переході, у зв'язку з цим і обмежено рух.

Зазначимо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила підвищення тарифу за розподіл газу у Полтаві до 2,31 гривень на метр кубічний.

Нагадаємо, постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Як повідомляло РБК-Україна, середня ціна природного газу для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 5 299,2 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м.

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