Тарифы на газ, воду и тепло могут вырасти. Эксперт озвучил цифры
В Украине могут вырасти тарифы не только на свет. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует увеличение стоимости еще и газа, тепла и горячей воды. Эксперт утверждает, что этот вопрос рассматривался еще в прошлом году.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом он рассказал на программе "Ранок.LIVE", которое транслируется на YouTube-странице "Новини.LIVE".
На сколько может "взлететь" тариф на газ
По словам Попенко, в прошлом году рассматривался вопрос о повышении тарифа на газ. Он отметил, что не может утверждать на 100%, но "изучается вопрос поднятия в среднем на 1-1,5 гривны".
"Сегодня мы платим с вами 7 гривен 96 копеек, это стоимость выпускаемого Нафтогазом газа. А рассматривался вопрос 9-9,5 гривен", - заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг.
При этом Попенко предупредил о том, что в случае увеличения тарифов на газ украинцам следует готовиться к подорожанию других услуг. По его мнению, это может повлиять на стоимость, в частности тепла.
"А если стоимость газа вырастет, это автоматически поднимет тарифы на теплоснабжение и на горячую воду", - отметил он.
Попенко спрогнозировал увеличение тарифов в Украине (скриншот)
Почему в Украине могут "взлететь" коммунальные тарифы
По мнению Попенко, нам должно хватать газа внутренней добычи, чтобы покрыть все потребности. Но мы, объяснил он, "двигаемся в Европу".
"И большинство тех, кто, скажем так, руководит отраслью, они видят... По сути, европейская цена газа - примерно 300 долларов... Это нельзя сказать, что требование, но если мы будем объединяться полностью с Евросоюзом, это неизбежно - сравнение цен на электроэнергию, на газ. Это будет неизбежно, мы не сможем иначе", - считает эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастут цены на мобильную связь .
Кроме того, недавно стало известно, что Украина поставляет Польше электроэнергию из-за аварийной ситуации.