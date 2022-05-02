Який тариф Київстар, Vodafone і lifecell обрати, коли немає грошей: порівняння цін

Під час війни економія грошей дуже актуальна. Але потреба залишатися на звязку з родичами - основна.

Які вигідні тарифи трьох основних мобільних операторів в Україні "Київстар", Vodafone і Lifecell можна обрати для себе або для батьків, що пропонують абонентам компанії - читайте в матеріалі нижче.

Ми порівняли умови тарифних планів найбільш лояльних пропозицій і середнього цінового діапазону з повноцінним "функціоналом" українських операторів.

Тарифи "Київстар"

Оператор зараз прибрав свої основні популярні тарифи і тепер найдешевший у нього стартує від 135 гривень на місяць. Він називається "Твій старт". За цю плату ви отримаєте 5 ГБ інтернету, безлімітні дзвінки у мережі та 100 хвилин дзвінків на інші оператори та закордон.

Також Київстар пропонує місячні тарифи на 150, 175, 250 гривень.

Lifecell

У цього оператора найдешевший тариф називається "Просто Лайф" і коштує він 70 гривень на місяць. За і гроші ви отримаєте 5 ГБ інтернету, 100 СМС та 250 хвилин на всі мобільні номери. Також пропонуються тарифи за 100, 150 та 225 гривень.

Vodafone

Тут тарифи на місяць стартують від 125 гривень. За ці гроші будете мати 10 ГБ інтернету, безлім на дзвінки у мережі, 50 СМС, 150 хвилин дзвінків на інші мережі та 50 хвилин на розмови з іноземними країнами. Також Vodafone пропонує тарифи за 180 та 260 гривень на місяць.