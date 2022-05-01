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Скільки українці платитимуть за комуналку в травні 2022: всі тарифи

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Неділя 01 травня 2022 13:49
Скільки українці платитимуть за комуналку в травні 2022: всі тарифи Скільки будемо платити за комуналку в травні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Тарифи на газ і електроенергію для населення в Україні підвищуватися не будуть і залишаться "замороженими" під час воєнного стану.

У матеріалі Styler, читайте скільки заплатимо за світло, газ і воду в травні 2022 року.

Якими будуть тарифи на електроенергію

Тарифи на електроенергію збережуться, як мінімум, ще на шість місяців. Зараз вони такі:

до 250 кВт*год – 1,44 гривні за 1 кВт*год;
понад 250 кВт*год – 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Тарифи на воду

Тарифи для водоканалів і підприємств, що займаються водовідведенням і водопостачанням, встановлюються Національною комісією з регулювання енергетики й комунальних послуг. Регулятор не повідомляв про зміну тарифів, тому в травні всі показники залишаться на тому ж рівні.

Тарифи на газ

Міністр енергетики Герман Галущенко і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з Головою Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим заявили, що тарифи не будуть рости під час дії воєнного стану, незважаючи ні на що.

"Підвищення тарифів на газ і електроенергію зараз не обговорюється. Якими механізмами ми будемо це забезпечувати - подивимося. ПСО може бути як один з них. Будемо аналізувати й приймати рішення", - сказав він.

Нагадаємо, термін річних газових контрактів, в яких зафіксована ціна газу для населення, закінчується 30 квітня 2022 року.

Читайте також, що буде з ціною на газ і комуналкою під час війни.

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