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В розбомбленій Миколаївській ОДА дивом вцілів український прапор: знакове фото

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Миколаїв, Четвер 31 березня 2022 15:19
В розбомбленій Миколаївській ОДА дивом вцілів український прапор: знакове фото Фото: Напівзруйнована будівля Миколаївської ОДА (ДСНС)
Автор: Світлана Мащенко

В будівлі Миколаївської ОДА, яка була цинічно обстріляна окупантами вранці 29 березня, дивом вцілів український прапор.

Дивіться нижче в матеріалі Styler знакове фото з синьо-жовтим стягом.

Як повідомляє KanalUkraina, прапор врятував пресофіцер управління ДСНС під час розбору завалів будівлі.

В розбомбленій Миколаївській ОДА дивом вцілів український прапор: знакове фото

Фото: facebook.com/kanalukraina

На жаль, станом на 13:00 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації у Миколаєві загинуло 20 людей (рятувальниками з-під завалів вилучено 19 тіл та 1 людина померла у реанімації). Роботи наразі тривають.

В ДСНС показали роботи по розбору завалів будівлі.

В розбомбленій Миколаївській ОДА дивом вцілів український прапор: знакове фотоВ розбомбленій Миколаївській ОДА дивом вцілів український прапор: знакове фотоВ розбомбленій Миколаївській ОДА дивом вцілів український прапор: знакове фотоВ розбомбленій Миколаївській ОДА дивом вцілів український прапор: знакове фото

Фото: ДСНС

Раніше ми писали, що окупанти прийшли під Харків і "звільнили" там корів.

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