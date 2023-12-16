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Тарас Тополя сказал, почему против выступлений в прифронтовой зоне

Тарас Тополь (фото: instagram.com/tarastopolia)
Автор: Иванна Пашкевич

Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя высказался об артистах, которые ездят выступать в зону боевых действий к защитникам. По мнению музыканта, сейчас в окопах - не до песен.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды NV.

Тарас Тополя о выступлениях в прифронтовой зоне

По словам певца, ему сложно ответить, где нужно быть нашим артистам. Однако он считает, что давать концерты для бойцов в прифронтовой зоне - не совсем уместно.

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Сейчас мне сложно ответить, где место артиста - или на передовой, или где-то в актовом зале какой-то бригады. Давайте будем откровенными, в окопах - не до песен. Приезжают петь на какую-то третью линию, где находится штаб бригады, или какой-то актовый зал в 30 км от фронта", - поделился мнением Тополя.

Тем не менее, те граждане, говорит он, которые остались в тылу, в любой момент смогут отправиться защищать Украину от оккупантов. Это в случае, если они не выехали за границу.

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Но, опять же, я не стану никого осуждать. Считаю, что если человек остается здесь, в Украине, и сейчас, например, этот певец или певцы, или музыканты, ездят с концертами, а завтра они могут пойти на учебу на два месяца и отправиться на передовую, потому что страна позовет их", - отметил фронтмен "Антител".

Напомним, недавно исполнитель рассказал, что он вместе с другими участниками группы уехал в волонтерскую поездку, и во время нее попал в ДТП.

Соответсвующие фотографии певец опубликовал в своем Instagram.

Недавно Фоззи из ТНМК признался , почему не говорит слово "победа" и не верит в скорый конец войны.

Также Хливнюк вспомнил, как Ургант просил его петь на русском языке .

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