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Тарас Тополя й Наталка Карпа поріднилися: зворушливі фото

STYLERПерсони    06.02.2020 - 23:52
Тарас Тополя й Наталка Карпа поріднилися: зворушливі фото
Тарас Тополя став кумом Наталки Карпи (колаж РБК-Україна)

Наталка Карпа похрестила доньку, а кумом став Тарас Тополя

Тарас Тополя та Наталка Карпа стали родичами - вокаліст популярної групи "Антитіла" тепер хрещений батько для новонародженої дочки поп-співачки. 30-річна артистка, яка нащодавно вперше мамою, вирішила провести церемонію у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві.

На таїнстві були присутні рідні та близькі друзі музикантів.

Зазначається, що маленька Злата в церкві була дуже слухняною.

Як розповіла телеведуча Соломія Вітвіцька, дівчинка лише кілька разів дала можливість почути її дзвінкий голосочок. Також вона опублікувала фото з таїнства у своєму Facebook.

"Такий світлий і зворушливий день! Хрестини Златусі - дочки співачки Наталки Карпи і ветерана АТО Євгена Терехова. Ми зі Світланою Тарабаровою не могли стримати сліз! А Тарас Тополя нарешті має доньку. Хресну!" - написала телеведуча.

Тарас Тополя й Наталка Карпа поріднилися: зворушливі фото

Наталка Карпа хрестила доньку Злату - Тарас Тополя став хрещеним (Фото: facebook.com/S.Vitvitska)

Сам щасливий тато ніжно подякував в мережі своій дружині за дочку.

"Моя маленька... Вона найкраща в світі! Я батько двох доньок. Я найщасливіша людина у світі! Наталка Карпа дякую за дочку, спасибі за янголятка", - йдеться у публікації Євгенія.

Наталка Карпа хрестила доньку Злату - Тарас Тополя став кумом (Фото: facebook.com/JacksonTerekhov)

Додамо, що і зіркова ведуча "Світського життя" Катя Осадча також була присутня на події.

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