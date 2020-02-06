Тарас Тополя и Наталка Карпа породнились: трогательные фото

Тарас Тополя стал кумом Наталки Карпы (коллаж РБК-Украина)

Наталка Карпа покрестила дочь, а кумом стал Тарас Тополя

Тарас Тополя и Наталка Карпа стали родственниками - вокалист популярной группы "Антитіла" теперь крестный отец для новорожденной дочки поп-певицы. 30-летняя артистка, которая недавно впервые стала мамой, решила провести церемонию в Патриаршем соборе Воскресения Христового в Киеве.

На таинстве присутствовали родные и близкие друзья музыкантов.

Отмечается, что маленькая Злата в церкви была очень послушной.

Как рассказала телеведущая Соломия Витвицкая, девочка только несколько раз дала возможность услышать ее звонкий голосочек. Также она опубликовала фото с таинства в своем Facebook.

"Такой светлый и трогательный день! Крестины Златуси - дочери певицы Наталки Карпы и ветерана АТО Евгения Терехова. Мы со Светланой Тарабаровой не могли сдержать слез! А Тарас Тополя наконец-то имеет дочь. Крестную!" - написала телеведущая.

Наталка Карпа крестила дочь Злату - Тарас Тополя стал крестным (Фото: facebook.com/S.Vitvitska)

Сам счастливый папа нежно поблагодарил в сети свою супругу за дочь.

"Моя малышка... Она лучшая в мире! Я папа двух дочек. Я самый счастливый человек в мире! Наталка Карпа спасибо за дочь, спасибо за ангелочка", - говорится в публикации Евгения.

Наталка Карпа крестила дочь Злату - Тарас Тополя стал кумом (Фото: facebook.com/JacksonTerekhov)

Добавим, что и звездная ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая также присутствовала на событии.