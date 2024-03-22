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Тарас Тополя честно сказал, в каких случаях переходит на русский язык

Тарас Тополя (фото: РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополь честно ответил, в каких случаях переходит на русский язык.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

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По словам музыканта, он общается на русском при условии, если человек не понимает украинский, как, например, с литовцами.

"Ну если вот с литовцем, например, общаюсь, и я знаю, что у нас общий момент коммуникации может быть русский язык, тогда прохожу, конечно", - признался артист.

Также он ответил, как реагирует на то, когда слышит, что его сограждане разговаривают на языке оккупанта.

Тарас Тополь (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Я не языковой инквизитор. Я скажу так: дома с детьми, с любимой, мы говорим на украинском языке, со всей семьей на украинском языке, в "Антителах" мы говорим на украинском языке, везде, снаружи, я говорю на украинском языке", - поделился Тополя.

"Ну чтобы я обратился к кому-то на русском языке в кинотеатре, или на заправке, или в магазине, это вообще абсурд. Я не помню такого, не делал уже лет 10 точно, может даже больше", - добавил он.

Хотя в детстве, говорит лидер "Антител", со своими сверстниками, с одноклассниками, в хоре, где он пел, почти везде была русская речь.

 

Ранее Тополя назвал условие, при котором его семья снова уедет из Украины.

Также музыкант честно признался, хочет ли воевать "на нуле".

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