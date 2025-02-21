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Тарас Стадницкий признался, хвастаются ли дети популярностью звездного папы

Пятница 21 февраля 2025 14:40
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Тарас Стадницкий признался, хвастаются ли дети популярностью звездного папы Тарас Стадницкий (фото: Новый канал)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский актер и юморист Тарас Стадницкий рассказал, используют ли его дочери звездный статус своего отца в собственных интересах.

Об этом резидент шоу "VIP Тернополь", премьера которого состоится на Новом канале 3 марта в 20:00, рассказал в комментарии РБК-Украина (проект Styler).

"Жена и дети не очень публичны. И не потому, что я избегаю этого. Они сами не очень хотят. По крайней мере, пока что", - с улыбкой говорит Стадницкий.

При этом он отмечает: в школе дети "уже давно знают, у кого папа из "VIP Тернополь".
Тарас Стадницкий признался, хвастаются ли дети популярностью звездного папы
Тарас Стадницкий с детьми (фото: Новый канал)

"Поэтому на меня как на звезду уже и не реагируют. Да и сейчас дочери имеют совсем другие интересы относительно контента: они смотрят аниме, различные шоу на YouTube. Поэтому меня ассоциируют скорее с отцом, а не с мужчиной с телеэкрана", - говорит Тарас.

Однако бывало и такое, что дети использовали сценическую роль звездного папы.
Тарас Стадницкий признался, хвастаются ли дети популярностью звездного папы
Тарас Стадницкий с дочерьми (фото: Новый канал)

"Бывали случаи, когда дочерям каким-то образом нужно было влиться в незнакомую компанию. И тогда они могли использовать то, что их отец - Володька, как один из рычагов влияния. Но пока я видел такое только раз", - добавляет комик.

Отметим, что Тарас с женой Ириной осенью 2024 года отпраздновали 16-ю годовщину брака. В интервью актер не слишком желает рассказывать о личной жизни. Известно, что Ирина так же, как и ее муж, закончила факультет прикладной математики Львовского университета имени Ивана Франко. Вместе они воспитывают двух дочерей - 14-летнюю Олесю и 10-летнюю Любу.
Тарас Стадницкий признался, хвастаются ли дети популярностью звездного папы
Тарас Стадницкий с семьей (фото: Новый канал)

Ранее Стадницкий честно ответил, какие у него отношения с "экранной женой".

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