Танці з зірками 2019: результати шоу 20 жовтня (фото, відео)

9 випуск шоу Танці з зірками 2019 відбувся 20 жовтня (фото: facebook.com/tanci1plus1)

9 випуск шоу Танці з зірками 2019 покинула пара Людмила Барбір і Дмитро Жук

Танці з зірками 2019 20 жовтня покинула пара Людмила Барбір і Дмитро Жук. Саме цим учасникам глядачі популярного телешоу на каналі 1+1 у 9 випуску віддали найменше своїх голосів.

А ось за оцінками суддів у дев'ятому прямому ефірі лідером турнірної таблиці стала пара Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. Останнє місце Влад Яма, Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Франциско Гомес присудили парі Барбір та Жук.

Результати 9 випуску Танців з зірками 2019 за оцінками суддів

Як пройшов 9 випуск Танців з зірками 2019

Номер відкриття – Танці з зірками 6 сезон

У 9 випуску пари вийшли на паркет з дітьми і пригадали історії з власного дитинства. На зірковому балконі пари зустрічав учасник "Кварталу 95" Юрій Ткач.

Додамо, що легендарний Григорій Чапкіс став постійним суддею проекту Танці з зірками 2019!

Олена Кравець у образі Мері Поппінс станцювала зі своїм партнером класний фокстрот.

Танці з зірками 2019 9 ефір від 20 жовтня

Даніель Салем та Юлія Сахневич подарували глядачам справжню новорічну казку.

Танці з зірками 2019 9 ефір від 20 жовтня

Ксенія Мішина присвятила ніжний вальс синові.

Танці з зірками 2019 9 ефір від 20 жовтня

Людмила Барбір та Дмитро Жук перевтілились у багатодітну мексиканську пару.

Танці з зірками 2019 9 ефір від 20 жовтня

Ча-ча-ча від Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара було дуже емоційним!

Танці з зірками 2019 9 ефір від 20 жовтня

Хіп-хоп Анни Різатдінової та Олександра Прохорова був просто неймовірним.

Танці з зірками 2019 9 ефір від 20 жовтня

Неймовірно зворушливий контемп Олексія Яравенка та Альони Шоптенко не лишив байдужим фанатів танців.

Танці з зірками 2019 9 ефір від 20 жовтня