Танці з зірками 2019: результати шоу 20 жовтня (фото, відео)

9 випуск шоу Танці з зірками 2019 покинула пара Людмила Барбір і Дмитро Жук
Танці з зірками 2019 20 жовтня покинула пара Людмила Барбір і Дмитро Жук. Саме цим учасникам глядачі популярного телешоу на каналі 1+1 у 9 випуску віддали найменше своїх голосів.
А ось за оцінками суддів у дев'ятому прямому ефірі лідером турнірної таблиці стала пара Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. Останнє місце Влад Яма, Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Франциско Гомес присудили парі Барбір та Жук.
Результати 9 випуску Танців з зірками 2019 за оцінками суддів
Номер відкриття – Танці з зірками 6 сезон
У 9 випуску пари вийшли на паркет з дітьми і пригадали історії з власного дитинства. На зірковому балконі пари зустрічав учасник "Кварталу 95" Юрій Ткач.
Додамо, що легендарний Григорій Чапкіс став постійним суддею проекту Танці з зірками 2019!
Олена Кравець у образі Мері Поппінс станцювала зі своїм партнером класний фокстрот.
Танці з зірками 2019 9 ефір від 20 жовтня
Даніель Салем та Юлія Сахневич подарували глядачам справжню новорічну казку.
Танці з зірками 2019 9 ефір від 20 жовтня
Ксенія Мішина присвятила ніжний вальс синові.
Танці з зірками 2019 9 ефір від 20 жовтня
Людмила Барбір та Дмитро Жук перевтілились у багатодітну мексиканську пару.
Танці з зірками 2019 9 ефір від 20 жовтня
Ча-ча-ча від Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара було дуже емоційним!
Танці з зірками 2019 9 ефір від 20 жовтня
Хіп-хоп Анни Різатдінової та Олександра Прохорова був просто неймовірним.
Танці з зірками 2019 9 ефір від 20 жовтня
Неймовірно зворушливий контемп Олексія Яравенка та Альони Шоптенко не лишив байдужим фанатів танців.
Танці з зірками 2019 9 ефір від 20 жовтня