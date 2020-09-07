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Танці з зірками 2020: Alyona Alyona викликала фурор повітряним віденським вальсом

Автор: Світлана Мащенко

Alyona Alyona запалила паркет у другому ефірі Танців з зірками, який відбувся 6 вересня

Українська реп-сенсація Alyona Alyona у другому ефірі Танців з зірками викликала неймовірний захват віденським вальсом, який вона танцювала в парі з Юрієм Гуричем. І хоча вони не набрали багато балів у суддів, танець викликав величезний резонанс серед глядачів і користувачів мережі.

Співачка в легкій сукні продемонструвала невимушені рухи і красиві вигини. Приклад колишньої виховательки дитячого саду Альони Савраненко (справжнє ім'я виконавиці) показав, що нічого неможливого в цьому житті немає.

Влад Яма похвалив Alyona Alyona за те, що вона вміє насолоджуватися танцем, і висловив надію на те, що з кожним ефіром вона буде вдосконалювати свою майстерність танцівниці. А ось Катерина Кухар виконала свою обіцянку зачитати реп.

Українці в соцмережах хвалять співачку за той виклик, який вона кинула паркету Танців з зірками, та й усім нам.

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Українці в коментарях хвалять Alyona Alyona за гарне виконання віденського вальсу.

  • "А мені сподобався, подивилася на одному диханні. Легкий, повітряний. Альона - розумничка! Буду чекати наступного ефіру.
  • Альонка, ми тобою пишаємося! Дуже гарний танець, ти молодчинка! Видно, що твої старання не марні, прогрес очевидний! Дєрзай!
  • Розумниця! Наскільки вона круто рухається! Всі хто кажуть, що це не дуже - пардон, але ви не шарите в танцях.
  • Я не знаю, хто і що скаже, але це якось так легко, невимушено, красиво.
  • Молодці. Ніжно, мелодійно, сексуально, гармонійно... Дивилася б тисячу разів.

Нагадаємо, що за результатами ефіру Танців з зірками 6 вересня найбільшу кількість балів набрала пара Надії Мейхер і Кирила Васюка. А ось Дмитро Танкович і вагітна Ілона Гвоздьова, на жаль, попрощалися з проектом.

Раніше ми писали, як змінилася Надія Мейхер на Танцях з зірками. Вона брала участь в шоу у 2006 і тепер танцює в 2020-му році.

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