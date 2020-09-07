Танці з зірками 2020: Alyona Alyona викликала фурор повітряним віденським вальсом

Alyona Alyona запалила паркет у другому ефірі Танців з зірками, який відбувся 6 вересня
Українська реп-сенсація Alyona Alyona у другому ефірі Танців з зірками викликала неймовірний захват віденським вальсом, який вона танцювала в парі з Юрієм Гуричем. І хоча вони не набрали багато балів у суддів, танець викликав величезний резонанс серед глядачів і користувачів мережі.
Співачка в легкій сукні продемонструвала невимушені рухи і красиві вигини. Приклад колишньої виховательки дитячого саду Альони Савраненко (справжнє ім'я виконавиці) показав, що нічого неможливого в цьому житті немає.
Влад Яма похвалив Alyona Alyona за те, що вона вміє насолоджуватися танцем, і висловив надію на те, що з кожним ефіром вона буде вдосконалювати свою майстерність танцівниці. А ось Катерина Кухар виконала свою обіцянку зачитати реп.
Українці в соцмережах хвалять співачку за той виклик, який вона кинула паркету Танців з зірками, та й усім нам.
Alyona Alyona І Юрій Гурич на Танцях з зірками (відео: 1+1)
Українці в коментарях хвалять Alyona Alyona за гарне виконання віденського вальсу.
Нагадаємо, що за результатами ефіру Танців з зірками 6 вересня найбільшу кількість балів набрала пара Надії Мейхер і Кирила Васюка. А ось Дмитро Танкович і вагітна Ілона Гвоздьова, на жаль, попрощалися з проектом.
Раніше ми писали, як змінилася Надія Мейхер на Танцях з зірками. Вона брала участь в шоу у 2006 і тепер танцює в 2020-му році.