Танці з зірками 2020: Alyona Alyona викликала фурор повітряним віденським вальсом

Танці з зірками (фото: 1plus1.ua)

Alyona Alyona запалила паркет у другому ефірі Танців з зірками, який відбувся 6 вересня

Українська реп-сенсація Alyona Alyona у другому ефірі Танців з зірками викликала неймовірний захват віденським вальсом, який вона танцювала в парі з Юрієм Гуричем. І хоча вони не набрали багато балів у суддів, танець викликав величезний резонанс серед глядачів і користувачів мережі.

Співачка в легкій сукні продемонструвала невимушені рухи і красиві вигини. Приклад колишньої виховательки дитячого саду Альони Савраненко (справжнє ім'я виконавиці) показав, що нічого неможливого в цьому житті немає.

Влад Яма похвалив Alyona Alyona за те, що вона вміє насолоджуватися танцем, і висловив надію на те, що з кожним ефіром вона буде вдосконалювати свою майстерність танцівниці. А ось Катерина Кухар виконала свою обіцянку зачитати реп.

Українці в соцмережах хвалять співачку за той виклик, який вона кинула паркету Танців з зірками, та й усім нам.

Alyona Alyona І Юрій Гурич на Танцях з зірками (відео: 1+1)

Українці в коментарях хвалять Alyona Alyona за гарне виконання віденського вальсу.

"А мені сподобався, подивилася на одному диханні. Легкий, повітряний. Альона - розумничка! Буду чекати наступного ефіру.

Альонка, ми тобою пишаємося! Дуже гарний танець, ти молодчинка! Видно, що твої старання не марні, прогрес очевидний! Дєрзай!

Розумниця! Наскільки вона круто рухається! Всі хто кажуть, що це не дуже - пардон, але ви не шарите в танцях.

Я не знаю, хто і що скаже, але це якось так легко, невимушено, красиво.

Молодці. Ніжно, мелодійно, сексуально, гармонійно... Дивилася б тисячу разів.

Нагадаємо, що за результатами ефіру Танців з зірками 6 вересня найбільшу кількість балів набрала пара Надії Мейхер і Кирила Васюка. А ось Дмитро Танкович і вагітна Ілона Гвоздьова, на жаль, попрощалися з проектом.

Раніше ми писали, як змінилася Надія Мейхер на Танцях з зірками. Вона брала участь в шоу у 2006 і тепер танцює в 2020-му році.