Танцы со звездами 2020: Alyona Alyona вызвала фурор воздушным венским вальсом

Танцы со звездами (фото: 1plus1.ua)

Alyona Alyona зажгла паркет во втором эфире Танцев со звездами, который состоялся 6 сентября

Украинская рэп-сенсация Alyona Alyona во втором эфире Танцев со звездами вызвала невероятный восторг венским вальсом, который она станцевала в паре с Юрием Гуричем. И хотя они не набрали много баллов у судей, танец вызвал огромный отклик среди зрителей и пользователей сети.

Певица в развевающемся платье продемонстрировала легкие движения и красивые изгибы. Пример бывшей воспитательницы детского сада Алены Савраненко (настоящее имя исполнительницы) показал, что ничего невозможного в этой жизни нет.

Влад Яма похвалил Alyona Alyona за то, что она умеет наслаждаться танцем, и выразил надежду на то, что с каждым эфиром она будет совершенствовать свое мастерство танцовщицы. А вот Екатерина Кухар выполнила свое обещание зачитать рэп.

Украинцы в соцсетях хвалят певицу за тот вызов, которая она бросила паркету Танцев со звездами, да и всем нам.

Alyona Alyona И Юрий Гурич на Танцах со звездами (видео: 1+1)

Украинцы в комментариях хвалят Alyona Alyona за красивое исполнение венского вальса.

"А мне понравился, посмотрела на одном дыхании. Легкий, воздушный. Алена - умничка! Буду ждать следующего эфира.

Альонка, ми тобою пишаємося! Дуже гарний танець, ти молодчинка! Видно, що твої старання не марні, прогрес очевидний! Дєрзай!

Умница! Насколько она круто двигается! Ребят, все кто говорят, что это не очень - пардон, но вы не шарите в танцах.

Я не знаю, хто і що скаже, але це якось так легко, невимушено, красиво.

Молодці. Ніжно, мелодійно, сексуально, гармонійно... Дивилася б тисячу разів.

Напомним, что по результатам эфира Танцев со звездами 6 сентября наибольшее количество баллов набрала пара Надежды Мейхер и Кирилла Васюка. А вот Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева, увы, попрощались с проектом.

Ранее мы писали, как изменилась Надежда Мейхер на Танцах со звездами, которая участвовала в шоу в 2006 и теперь танцует в 2020-м году.