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Танцы со звездами 2020: Alyona Alyona вызвала фурор воздушным венским вальсом

Понедельник 07 сентября 2020 10:35
Танцы со звездами 2020: Alyona Alyona вызвала фурор воздушным венским вальсом
Танцы со звездами (фото: 1plus1.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Alyona Alyona зажгла паркет во втором эфире Танцев со звездами, который состоялся 6 сентября

Украинская рэп-сенсация Alyona Alyona во втором эфире Танцев со звездами вызвала невероятный восторг венским вальсом, который она станцевала в паре с Юрием Гуричем. И хотя они не набрали много баллов у судей, танец вызвал огромный отклик среди зрителей и пользователей сети.

Певица в развевающемся платье продемонстрировала легкие движения и красивые изгибы. Пример бывшей воспитательницы детского сада Алены Савраненко (настоящее имя исполнительницы) показал, что ничего невозможного в этой жизни нет.

Влад Яма похвалил Alyona Alyona за то, что она умеет наслаждаться танцем, и выразил надежду на то, что с каждым эфиром она будет совершенствовать свое мастерство танцовщицы. А вот Екатерина Кухар выполнила свое обещание зачитать рэп.

Украинцы в соцсетях хвалят певицу за тот вызов, которая она бросила паркету Танцев со звездами, да и всем нам.

Alyona Alyona И Юрий Гурич на Танцах со звездами (видео: 1+1)

Украинцы в комментариях хвалят Alyona Alyona за красивое исполнение венского вальса.

  • "А мне понравился, посмотрела на одном дыхании. Легкий, воздушный. Алена - умничка! Буду ждать следующего эфира.
  • Альонка, ми тобою пишаємося! Дуже гарний танець, ти молодчинка! Видно, що твої старання не марні, прогрес очевидний! Дєрзай!
  • Умница! Насколько она круто двигается! Ребят, все кто говорят, что это не очень - пардон, но вы не шарите в танцах.
  • Я не знаю, хто і що скаже, але це якось так легко, невимушено, красиво.
  • Молодці. Ніжно, мелодійно, сексуально, гармонійно... Дивилася б тисячу разів.

Напомним, что по результатам эфира Танцев со звездами 6 сентября наибольшее количество баллов набрала пара Надежды Мейхер и Кирилла Васюка. А вот Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева, увы, попрощались с проектом.

Ранее мы писали, как изменилась Надежда Мейхер на Танцах со звездами, которая участвовала в шоу в 2006 и теперь танцует в 2020-м году.

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