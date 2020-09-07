Танцы со звездами 2020: Alyona Alyona вызвала фурор воздушным венским вальсом

Alyona Alyona зажгла паркет во втором эфире Танцев со звездами, который состоялся 6 сентября
Украинская рэп-сенсация Alyona Alyona во втором эфире Танцев со звездами вызвала невероятный восторг венским вальсом, который она станцевала в паре с Юрием Гуричем. И хотя они не набрали много баллов у судей, танец вызвал огромный отклик среди зрителей и пользователей сети.
Певица в развевающемся платье продемонстрировала легкие движения и красивые изгибы. Пример бывшей воспитательницы детского сада Алены Савраненко (настоящее имя исполнительницы) показал, что ничего невозможного в этой жизни нет.
Влад Яма похвалил Alyona Alyona за то, что она умеет наслаждаться танцем, и выразил надежду на то, что с каждым эфиром она будет совершенствовать свое мастерство танцовщицы. А вот Екатерина Кухар выполнила свое обещание зачитать рэп.
Украинцы в соцсетях хвалят певицу за тот вызов, которая она бросила паркету Танцев со звездами, да и всем нам.
Alyona Alyona И Юрий Гурич на Танцах со звездами (видео: 1+1)
Украинцы в комментариях хвалят Alyona Alyona за красивое исполнение венского вальса.
Напомним, что по результатам эфира Танцев со звездами 6 сентября наибольшее количество баллов набрала пара Надежды Мейхер и Кирилла Васюка. А вот Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева, увы, попрощались с проектом.
Ранее мы писали, как изменилась Надежда Мейхер на Танцах со звездами, которая участвовала в шоу в 2006 и теперь танцует в 2020-м году.