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Танці з зірками 2019: з шоу вилетіла найяскравіша пара

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Людмила Барбір і Дмитро Жук покинули шоу Танці з зірками 2019

Танці з зірками 2019 покинула найяскравіша пара шоу - Людмила Барбір і Дмитро Жук. Це було настільки сумно для телеглядачів і самої учасниці, що ніхто не міг стримати сліз.

Нагадаємо, що матір п'ятьох дітей Людмила Барбір пройшла дуже довгий шлях на проекті і в ефірі дев'ятого випуску вона показала глядачам, на що здатна. Але судді цього не оцінили.

Танець вийшов цікавий і Барбір танцювала добре. Однак судді причепилися до парі по багатьом пунктам, хоча танцювали учасники не так погано. В результаті за свою самбу вони отримали 30 балів, найнижчу оцінку.

Людмила Барбір і Дмитро Жук (1plus1.ua)

Навіть шпагат Людмили Барбір не допоміг парі продовжити участь у шоу.

Відео: Самба Людмили Барбір і Дмитра Жука (YouTube/Танці з зірками)

Оцінки суддів парам:

  • Ганна Різатдінова та Дмитро Жук – 40
  • Олена Кравець та Дмитро Дікусар – 36
  • Даніель Салем і Юлія Сахневич – 34
  • Олексій Яровенко та Олена Шоптенко– 34
  • Ксенія Мішина та Євген Кот - 33
  • Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова - 32
  • Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар - 31
  • Людмила Барбір і Дмитро Жук– 30

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