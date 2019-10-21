Танці з зірками 2019: з шоу вилетіла найяскравіша пара

Танці з зірками 2019 покинула найяскравіша пара шоу - Людмила Барбір і Дмитро Жук. Це було настільки сумно для телеглядачів і самої учасниці, що ніхто не міг стримати сліз.

Нагадаємо, що матір п'ятьох дітей Людмила Барбір пройшла дуже довгий шлях на проекті і в ефірі дев'ятого випуску вона показала глядачам, на що здатна. Але судді цього не оцінили.

Танець вийшов цікавий і Барбір танцювала добре. Однак судді причепилися до парі по багатьом пунктам, хоча танцювали учасники не так погано. В результаті за свою самбу вони отримали 30 балів, найнижчу оцінку.

Людмила Барбір і Дмитро Жук (1plus1.ua)

Навіть шпагат Людмили Барбір не допоміг парі продовжити участь у шоу.

Відео: Самба Людмили Барбір і Дмитра Жука (YouTube/Танці з зірками)

Оцінки суддів парам: