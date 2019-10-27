ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тату, я тебе люблю: учасник Танців з зірками зворушив визнанням

STYLERЖиття    27.10.2019 - 09:54
Тату, я тебе люблю: учасник Танців з зірками зворушив визнанням
Даніель Салем (фото: прес-служба)

Учасник Танців з зірками 2019 Даніель Салем розповів зворушливу історію про свою доньку

Учасник шоу Танці з зірками 2019 Даніель Салем перед 10 прямим ефіром на 1+1 зізнався, як йому важливо залишатися героєм для дочки. В інтерв'ю журналісту він зізнався, що дуже хвилювався перед виступом, адже його буде дивитися маленька дочка.

"Мабуть, перший ефір. На генеральній репетиції, коли я вперше ступив на паркет, мені стало так страшно. Розумів, що на мене люди будуть дивитися, будуть камери знімати. Я подумав: "Навіщо я це роблю? Я ж незграбний, не вмію рухатися". У третьому ефірі я забув рухи. Ми починали номер з того, що сиділи в будочці окремо. У Юлі не було контакту зі мною. У цей момент включили відеощоденник, де моя донечка сказала: "Тато, я тебе люблю". І все, я розсипався. Але Юля встигла поглядом мене включити в танець і мені вдалося зібратися. Адже я розумів, що кожен мій виступ дивиться моя донька і вболіває за мене. Я для неї, ніби той герой, тому я не можу просто так здатися", - розказав Даніель.

Тату, я тебе люблю: учасник Танців з зірками зворушив визнанням

Даніель Салем з Юлією Сахневич (прес-служба)

Також танцюрист розповів, що його партнерка по танцях Юлія Сахневич дуже мотивує його і надихає.

"Юля вважає, що я схоплюю на льоту, тому швидко намагається показати цей танець. У нас є день, коли я отримую догану за погану поведінку, тобто за непродуктивну репетицію, і день, коли я отримую шоколадку, коли танцював весь танець без помилок", - зізнався найсексуальніший учасник шоу.

Тату, я тебе люблю: учасник Танців з зірками зворушив визнаннямДаніель Салем з Юлією Сахневич (прес-служба)

Учасник Танців з зірками врятував дитину: усі подробиці 12 років шлюбу і двоє дітей: фото красуні, з якою розлучається Остапчук
Новини України Танцы со звездами
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся