Тату, я тебе люблю: учасник Танців з зірками зворушив визнанням

Даніель Салем (фото: прес-служба)

Учасник Танців з зірками 2019 Даніель Салем розповів зворушливу історію про свою доньку

Учасник шоу Танці з зірками 2019 Даніель Салем перед 10 прямим ефіром на 1+1 зізнався, як йому важливо залишатися героєм для дочки. В інтерв'ю журналісту він зізнався, що дуже хвилювався перед виступом, адже його буде дивитися маленька дочка.

"Мабуть, перший ефір. На генеральній репетиції, коли я вперше ступив на паркет, мені стало так страшно. Розумів, що на мене люди будуть дивитися, будуть камери знімати. Я подумав: "Навіщо я це роблю? Я ж незграбний, не вмію рухатися". У третьому ефірі я забув рухи. Ми починали номер з того, що сиділи в будочці окремо. У Юлі не було контакту зі мною. У цей момент включили відеощоденник, де моя донечка сказала: "Тато, я тебе люблю". І все, я розсипався. Але Юля встигла поглядом мене включити в танець і мені вдалося зібратися. Адже я розумів, що кожен мій виступ дивиться моя донька і вболіває за мене. Я для неї, ніби той герой, тому я не можу просто так здатися", - розказав Даніель.

Даніель Салем з Юлією Сахневич (прес-служба)

Також танцюрист розповів, що його партнерка по танцях Юлія Сахневич дуже мотивує його і надихає.

"Юля вважає, що я схоплюю на льоту, тому швидко намагається показати цей танець. У нас є день, коли я отримую догану за погану поведінку, тобто за непродуктивну репетицію, і день, коли я отримую шоколадку, коли танцював весь танець без помилок", - зізнався найсексуальніший учасник шоу.

Даніель Салем з Юлією Сахневич (прес-служба)