Танці з зірками 2019: названі імена суперфіналістів (фото, відео)

Танці з зірками 2019 півфінал відбувся 17 листопада у прямому ефірі на 1+1 і стали відомі імена суперфіналістів популярного шоу. За кубок переможця змагалися лише чотири пари: Анна Різатдінова та Олександр Прохоров, Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова, Ксенія Мішина та Женя Кот і Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар.

За підсумками шоу паркет залишила пара Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова, які набрали найменшу підтримку глядачів.

В той же час судді - Катерина Кухар, Влад Яма, Франциско Гомес та Григорій Чапкіс - найменшу кількість балів віддали парі Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар.

Результати півфіналу Танців з зірками 2019

Результати півфіналу Танців з зірками 2019 17 листопада за оцінками суддів

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров - 109 Ксенія Мішина та Женя Кот - 107 Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова - 99 Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар - 86

Як пройшов новий випуск Танців з зірками 2019

Ведучим балкону у півфіналі був знаменитий актор і зірка Ліги сміху Станіслав Боклан. Також не обійшлося без несподіванок у півфіналі - Оля Полякова, яка брала участь у першому оновленому сезоні Танців з зірками, порадувала усіх своєю новою піснею.

Оля Полякова заспівала нову пісню у ефірі Танців з зірками

У 13 випуску шоу кожна з пар продемонструвала три номери: один танець з класичної бальної програми, другий - разом з одним із судів проекту, який і поставив хореографію і третій - "Танець за життя". Цього разу його виконували всі пари одночасно, ще до початку "Шоу результатів". Цікаво, що загальний танець був суцільною імпровізацією для учасників!

17 листопада відбувся 13 прямий ефір Танців з зірками

Пара Володимира Остапчука і Ілони Гвоздьової танцювали запальний фрістайл під популярний хіт Дженніфер Лопес "Get right" разом з найемоційнішим суддею проекту - Франсіско Гомесом.

Володимир Остапчук і Ілона Гвоздьова (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Найдраматичніша пара проекту Ксенія Мішина та Женя Кот продемонстрували ф’южн під незвичне аранжування музики Петра Чайковського з балету "Лускунчик" - "Dance of the sugar plum fairy". Разом з парою на паркеті станцювала чорний лебідь, прима-балерина Катерина Кухар.

Ксенія Мішина та Женя Кот (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Олімпійська призерка Анна Різатдінова разом із своїм партнером Олександром Прохоровим та Владом Ямою показали танго, яке для пари поставив суддя проекту.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар вийшли на паркет разом з легендарним балетмейстером Григорієм Чапкісом та виконали вальс.

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар станцювали з Чапкісом