"Людей выбрасывают на улицу". Как россияне в Мариуполе обманывают жителей с жильем
В новых домах, которые Россия строит в Мариуполе, квартиры не отдают потерявшим жилье людям, а выставляют на продажу.
О том, как работает схема, рассказал в Facebook журналист Денис Казанский.
Как работает схема с жильем в Мариуполе
Так, разбитый обстрелами дом сносят. На его месте строят новый. А бывшим жителям объявляют, что формально это уже не их дом, а другой. Потому и квартиры им в нем не принадлежат. В основном такое практикуется в центре города.
"Там лучшие участки "русские освободители" оставили для себя. Коренных жителей оттуда выбрасывают, остатки их домов уничтожают и строят вместо них квартиры в ипотеку. Для россиян", - отмечает Казанский.
По словам журналиста, у многих мариупольцев документов на квартиры нет, они сгорели, так что и доказать право собственности они не могут.
А тем, у кого кроме сгоревших квартир была еще какая-то недвижимость, просто отказывают в компенсациях на том основании, что есть другое жилье и его хватит.
Такая ситуация, например, с домом на улице Нахимова 82.
"Раньше там стояла "сталинка", которую российская армия разбомбила и сожгла. Теперь на ее месте строят жилищный комплекс, квартиры в котором продают за деньги. А жителей "сталинки" просто выбросили на улицу. Ситуация настолько дикая, что о ней даже снял сюжет местного телеканала", - резюмировал журналист.
В Мариуполе людей обманывают с квартирами (facebook.com/den.kazansky)
Что думают украинцы по этому поводу
Отметим, что в комментариях к посту написали люди, которые жили в этих домах.
- О, мій будинок.
- Я чула від дівчини з Маріуполя, що ці нові будинки стоять порожніми і маріупільці не хочуть туди заселятися. Неофіційно окупанти людям кажуть, що якщо доведеться відступати, то все, що збудували вони українцям не залишать, а підірвуть, тому люди бояться і живуть по вцілілих квартирах родичів, чи знайомих.
- Так а «русскій мір» іншим і не буває…
- У Маріку в подруги згоріла повністю квартира, з дуже коштовним ремонтом і начинкою. Весь будинок був такий. Його знесли. А так як на неі був оформлений будинок, да живуть батьки, то їй ніяка квартира чи компенсація не надається. Ох і молодці рашисти!!!
- Ви так пишете: "не віддають людям...", ніби хтось притомний міг подумати, що віддадуть.
Кстати, звездная китаянка, певшая "Катюшу" в Мариуполе, назвала украинцев нацистами.