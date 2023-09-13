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"Людей выбрасывают на улицу". Как россияне в Мариуполе обманывают жителей с жильем

Мариуполь, Среда 13 сентября 2023 08:56
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"Людей выбрасывают на улицу". Как россияне в Мариуполе обманывают жителей с жильем Фото: Мариуполь оккупирован россиянами (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В новых домах, которые Россия строит в Мариуполе, квартиры не отдают потерявшим жилье людям, а выставляют на продажу.

О том, как работает схема, рассказал в Facebook журналист Денис Казанский.

Как работает схема с жильем в Мариуполе

Так, разбитый обстрелами дом сносят. На его месте строят новый. А бывшим жителям объявляют, что формально это уже не их дом, а другой. Потому и квартиры им в нем не принадлежат. В основном такое практикуется в центре города.

"Там лучшие участки "русские освободители" оставили для себя. Коренных жителей оттуда выбрасывают, остатки их домов уничтожают и строят вместо них квартиры в ипотеку. Для россиян", - отмечает Казанский.

По словам журналиста, у многих мариупольцев документов на квартиры нет, они сгорели, так что и доказать право собственности они не могут.

А тем, у кого кроме сгоревших квартир была еще какая-то недвижимость, просто отказывают в компенсациях на том основании, что есть другое жилье и его хватит.

Такая ситуация, например, с домом на улице Нахимова 82.

"Раньше там стояла "сталинка", которую российская армия разбомбила и сожгла. Теперь на ее месте строят жилищный комплекс, квартиры в котором продают за деньги. А жителей "сталинки" просто выбросили на улицу. Ситуация настолько дикая, что о ней даже снял сюжет местного телеканала", - резюмировал журналист.

&quot;Людей выбрасывают на улицу&quot;. Как россияне в Мариуполе обманывают жителей с жильем&quot;Людей выбрасывают на улицу&quot;. Как россияне в Мариуполе обманывают жителей с жильем&quot;Людей выбрасывают на улицу&quot;. Как россияне в Мариуполе обманывают жителей с жильемВ Мариуполе людей обманывают с квартирами (facebook.com/den.kazansky)

Что думают украинцы по этому поводу

Отметим, что в комментариях к посту написали люди, которые жили в этих домах.

  • О, мій будинок.
  • Я чула від дівчини з Маріуполя, що ці нові будинки стоять порожніми і маріупільці не хочуть туди заселятися. Неофіційно окупанти людям кажуть, що якщо доведеться відступати, то все, що збудували вони українцям не залишать, а підірвуть, тому люди бояться і живуть по вцілілих квартирах родичів, чи знайомих.
  • Так а «русскій мір» іншим і не буває…
  • У Маріку в подруги згоріла повністю квартира, з дуже коштовним ремонтом і начинкою. Весь будинок був такий. Його знесли. А так як на неі був оформлений будинок, да живуть батьки, то їй ніяка квартира чи компенсація не надається. Ох і молодці рашисти!!!
  • Ви так пишете: "не віддають людям...", ніби хтось притомний міг подумати, що віддадуть.

Кстати, звездная китаянка, певшая "Катюшу" в Мариуполе, назвала украинцев нацистами.

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Мариуполь дім росіяни