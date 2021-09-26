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Танці з зірками 2021: названо головного претендента на виліт з четвертого ефіру

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Неділя 26 вересня 2021 11:25
Танці з зірками 2021: названо головного претендента на виліт з четвертого ефіру Фото: Танці з зірками 2021 (instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Світлана Мащенко

"Танці з зірками" 26 вересня покажуть четвертий ефір, в якому селебретіс разом з професійними танцівниками будуть зачаровувати суддів і глядачів запальними, динамічними і романтичними па. Як завжди, одній з пар, яка виступить найслабше, доведеться покинути шоу.

Рейтинг зірок-претендентів на виліт з четвертого ефіру шоу з'явився на одному з букмекерських сайтів.

Цього разу відразу три учасники, згідно з коефіцієнтом ставок, мають найменші шанси продовжити танцювати. Це каратист Станіслав Горуна, стриптизер Олексій Суровцев і Олег Михайлюта (Фагот).

Рейтинг зірок виглядає так:

  • MELOVIN 10.00

Хто покинув шоу після перших трьох ефірів

Гуморист Іван Люленов, що танцював у парі з Яною Цибульською, вилетів після другого ефіру тиждень тому. Хоча пара і не отримала вкрай низькі оцінки від суддів, їм довелося покинути шоу першими.

А учасниця "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова отримала травму під час репетиції - актриса порвала зв'язки. Тепер їй знадобиться довга реабілітація і вона покинула проект. Замість неї на паркеті танцювала ще одна зірка "Кварталу" - Олександра Машлятина. Проте протрималась вона недовго, вилетівши після третього ефіру.

На паркет 26 вересня вийдуть такі зіркові учасники:

  1. Актор Артур Логай і Анна Кареліна
  2. Співак Дмитро Каднай і Аліна Лі
  3. Співачка Lida Lee і Олексій Базела
  4. Євгенія Власова і Максим Леонов
  5. Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар
  6. Джамала і Антон Нестеренко
  7. Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков
  8. Каратист Станіслав Горуна і Даніела Преап
  9. Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук
  10. Фагот і Катерина Трішина
  11. MELOVIN і Єлизавета Русина
  12. Стриптизер Олексій Суровцев і Марія Колосова

Цікаво, що в новому сезоні кардинально оновили танцівників, які стають в пару з зірками. Тільки четверо залишилося "старичків" - Дмитро Дікусар, Макс Леонов, Катерина Трішина і Яна Цибульська (остання вже вибула після другого ефіру).

Раніше ми писали, що Євгенія Власова зробила ряд відвертих зізнань на шоу "Танці з зірками".

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Танцы со звездами
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