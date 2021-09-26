Танці з зірками 2021: названо головного претендента на виліт з четвертого ефіру
"Танці з зірками" 26 вересня покажуть четвертий ефір, в якому селебретіс разом з професійними танцівниками будуть зачаровувати суддів і глядачів запальними, динамічними і романтичними па. Як завжди, одній з пар, яка виступить найслабше, доведеться покинути шоу.
Рейтинг зірок-претендентів на виліт з четвертого ефіру шоу з'явився на одному з букмекерських сайтів.
Цього разу відразу три учасники, згідно з коефіцієнтом ставок, мають найменші шанси продовжити танцювати. Це каратист Станіслав Горуна, стриптизер Олексій Суровцев і Олег Михайлюта (Фагот).
Рейтинг зірок виглядає так:
- MELOVIN 10.00
Хто покинув шоу після перших трьох ефірів
Гуморист Іван Люленов, що танцював у парі з Яною Цибульською, вилетів після другого ефіру тиждень тому. Хоча пара і не отримала вкрай низькі оцінки від суддів, їм довелося покинути шоу першими.
А учасниця "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова отримала травму під час репетиції - актриса порвала зв'язки. Тепер їй знадобиться довга реабілітація і вона покинула проект. Замість неї на паркеті танцювала ще одна зірка "Кварталу" - Олександра Машлятина. Проте протрималась вона недовго, вилетівши після третього ефіру.
На паркет 26 вересня вийдуть такі зіркові учасники:
- Актор Артур Логай і Анна Кареліна
- Співак Дмитро Каднай і Аліна Лі
- Співачка Lida Lee і Олексій Базела
- Євгенія Власова і Максим Леонов
- Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар
- Джамала і Антон Нестеренко
- Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков
- Каратист Станіслав Горуна і Даніела Преап
- Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук
- Фагот і Катерина Трішина
- MELOVIN і Єлизавета Русина
- Стриптизер Олексій Суровцев і Марія Колосова
Цікаво, що в новому сезоні кардинально оновили танцівників, які стають в пару з зірками. Тільки четверо залишилося "старичків" - Дмитро Дікусар, Макс Леонов, Катерина Трішина і Яна Цибульська (остання вже вибула після другого ефіру).
Раніше ми писали, що Євгенія Власова зробила ряд відвертих зізнань на шоу "Танці з зірками".