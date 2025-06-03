Тает во рту: рецепт идеального шоколадного десерта к кофе

Вкусный, питательный и простой в приготовлении шоколадный брауни с овсяной мукой станет отличным вариантом в кофе. Этот десерт сочетает в себе наслаждение и пользу, предлагая идеальный баланс для тех, кто хочет начать утро с чем-то особенным.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Womens health.
Для приготовления брауни понадобятся такие ингредиенты:
Разогрейте духовку до 180°C и застелите форму для выпекания пергаментной бумагой. В большой миске взбейте вместе йогурт, яйца, ореховую пасту, кленовый сироп (или другой подсластитель) и экстракт ванили. Когда смесь станет однородной, добавьте молоко и взбейте вместе.
После этого добавьте овсяную муку, какао-порошок, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешайте лопаткой до полного сочетания.
Вылейте смесь в подготовленную форму для выпекания и посыпьте сверху измельченным шоколадом. Выпекайте 25 минут.
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