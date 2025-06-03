Тает во рту: рецепт идеального шоколадного десерта к кофе

Список ингредиентов

Для приготовления брауни понадобятся такие ингредиенты: греческий йогурт - 3 ст. л

яйца - 2 шт.

ореховое масло - 4 ст. л

кленовый сироп, агава или мед - 6 ст. л.

экстракт ванили - 1 ч. л

молоко - 350 мл

овсяная мука - 250 г

какао-порошок - 4 ст.л

разрыхлитель - 1 ч.л

щепотка соли

черный шоколад - 100 г Легкий способ приготовления

Разогрейте духовку до 180°C и застелите форму для выпекания пергаментной бумагой. В большой миске взбейте вместе йогурт, яйца, ореховую пасту, кленовый сироп (или другой подсластитель) и экстракт ванили. Когда смесь станет однородной, добавьте молоко и взбейте вместе.

После этого добавьте овсяную муку, какао-порошок, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешайте лопаткой до полного сочетания.

Вылейте смесь в подготовленную форму для выпекания и посыпьте сверху измельченным шоколадом. Выпекайте 25 минут.

Брауни (фото: womenshealthmag.com)