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Тает во рту: рецепт идеального шоколадного десерта к кофе

Рецепт брауни, который идеально подойдет для завтрака (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вкусный, питательный и простой в приготовлении шоколадный брауни с овсяной мукой станет отличным вариантом в кофе. Этот десерт сочетает в себе наслаждение и пользу, предлагая идеальный баланс для тех, кто хочет начать утро с чем-то особенным.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Womens health.

Список ингредиентов

Для приготовления брауни понадобятся такие ингредиенты:

  • греческий йогурт - 3 ст. л
  • яйца - 2 шт.
  • ореховое масло - 4 ст. л
  • кленовый сироп, агава или мед - 6 ст. л.
  • экстракт ванили - 1 ч. л
  • молоко - 350 мл
  • овсяная мука - 250 г
  • какао-порошок - 4 ст.л
  • разрыхлитель - 1 ч.л
  • щепотка соли
  • черный шоколад - 100 г

Легкий способ приготовления

Разогрейте духовку до 180°C и застелите форму для выпекания пергаментной бумагой. В большой миске взбейте вместе йогурт, яйца, ореховую пасту, кленовый сироп (или другой подсластитель) и экстракт ванили. Когда смесь станет однородной, добавьте молоко и взбейте вместе.

После этого добавьте овсяную муку, какао-порошок, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешайте лопаткой до полного сочетания.

Вылейте смесь в подготовленную форму для выпекания и посыпьте сверху измельченным шоколадом. Выпекайте 25 минут.

Брауни (фото: womenshealthmag.com)

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