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Нас "звільнили" від квартири: окупанти розбомбили будинок Бєднякова в Маріуполі

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П'ятниця 01 липня 2022 21:17
Нас "звільнили" від квартири: окупанти розбомбили будинок Бєднякова в Маріуполі Андрій Бєдняков (facebook.com)
Автор: Марина Настевич

Ведучий Орла і Решки Андрій Бєдняков, у якого померла мама в Маріуполі, розповів, що житла в рідному місті він також позбувся.

Від підписників в Instagram він дізнався, що його будинку більше немає - в нього потрапила російська ракета і він згорів.

Так, Бєдняков показав в сторіс свою школу, де колись навчався і яку зруйнували російські війська. Тепер вона залишилася тільки в спогадах учнів і вчителів - будівлі навчального закладу практично не існує.

"До війни моя школа була однією з кращих. Велике футбольне поле зі штучним газоном, де постійно займалися діти з району. Бігові доріжки з гумовим покриттям. Міні-футбольне поле зі штучним покриттям. Баскетбольне поле. Тренажер. Там було нереально класно. Там весь час були діти", - розповів Андрій.

Нас &quot;звільнили&quot; від квартири: окупанти розбомбили будинок Бєднякова в Маріуполі

Він додав, що за школою був його будинок, де він виріс і який зруйнували російські окупанти. Мешканка Маріуполя, що жила по сусідству з телеведучим, написала йому, що туди потрапила бомба.

"Будинок, де я виріс, знаходився за школою. Там була наша квартира. Чому "була"? Все просто. Попадання. Багатоповерхівка згоріла. Нас "звільнили" від квартири", - поділився Бєдняков.

Нас &quot;звільнили&quot; від квартири: окупанти розбомбили будинок Бєднякова в МаріуполіБєдняков розповів, що його школу і будинок в Маріуполі знищили окупанти (фото: instagram.com/biedniakov)

Раніше ми повідомляли, що Андрія Бєднякова, який втратив у Маріуполі маму, звинуватили в зраді.

Читатйте також, що ведучий Орла і Решки пояснив, чи зможе пробачити росіянам Маріуполь.

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Орел и Решка Андрей Бедняков
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