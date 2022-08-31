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"Путіністка" Бабкіна приїхала до Маріуполя співати і зробила фото на тлі Драмтеатру

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Маріуполь, Середа 31 серпня 2022 14:58
"Путіністка" Бабкіна приїхала до Маріуполя співати і зробила фото на тлі Драмтеатру Надія Бабкіна приїхала до Маріуполя (росЗМІ)
Автор: Людмила Жукова

Російська співачка Надія Бабкіна приїхала в окупований Маріуполь і навіть посміла заспівати там українські пісні. Також вона зі своїм колективом сфотографувалася на тлі Драмтеатру, в якому загинули сотні людей.

Фотографію шанувальниці "русского міра" в Маріуполі показав ведучий Андрій Бєдняков.

Бєдняков обурився приїздом співачки

Ведучий просто в шоці від такого цинізму російської співачки в його рідному місті.

"Надія Бабкіна зі своїм пісенним військом і ботоксом приїхала і сфотографувалася на тлі Маріупольського драмтеатру. На тлі театру, бомбу на який скинув російський літак. На тлі театру, де загинули близько 300 осіб, які переховувалися від російських снарядів", - написав Бєдняков.

&quot;Путіністка&quot; Бабкіна приїхала до Маріуполя співати і зробила фото на тлі ДрамтеатруБабкіна приїхала до Маріуполя заспівати пісні (instagram.com/biedniakov)

Куди ще навідалася путіністка

До речі, у артистки були заплановані концерти також в Луганську, Донецьку та інших містах Донбасу.

"Треба віддати належне, у нас в репертуарі дуже багато і українських пісень, вони дивовижні - мелодійні, протяжні, про любов до матері, до Батьківщини, до свого місця, до свого краю", - заявила Бабкіна.

Крім того, вона підтримала російських окупантів і назвала їх "героями".

"Це наші герої, молитися треба, підтримувати. Це наші діти, вони продовжують справу своїх батьків і дідів", - заявила Бабкіна.

Як ми раніше писали, російський актор-"путініст" приїхав в окупований Херсон.

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Надежда Бабкина
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