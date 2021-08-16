В аеропорту Кабула панує повний хаос: люди штурмують літаки і намагаються полетіти навіть стоячи (відео)
Після захоплення Афганістану талібами люди в Кабулі штурмують аеропорт. Вони просто в розпачі і хочуть полетіти з країни, навіть стоячи в літаку. Аеропорт контролюють американські військові, вони стріляють у повітря.
У мережі з'явилося багато відео зі штурмом літаків зневіреними людьми.
Натовп людей прорвався на злітно-посадкову смугу аеропорту Кабула в надії вилетіти з Афганістану.
На цих відео можна побачити величезні натовпи людей, які штурмують літаки в надії полетіти з країни.
Відзначимо, що в Держдепартаменті США заявили, що бажаючим покинути Афганістан повинна бути надана можливість виїхати. У зовнішньополітичному відомстві закликали всі сторони до сприяння безпечному від'їзду з Афганістану іноземних громадян і афганців.
WATCH: Wave of people in #Afghanistan RUSHING towards Karzai International Airport in #Kabul as GUNFIRE can be heard in the background. pic.twitter.com/lFVX2h4Z8R— The Washington Voice (@WashingtonVoice) August 16, 2021
Desperate situation unfolding at #Kabul airport this morning. pic.twitter.com/JlAWtTHPBy— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021
The sheer helplessness at Kabul airport. It’s heartbreaking! #KabulHasFallen pic.twitter.com/brA3WRdPp8— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021
#Afghanistan: Total chaos and helplessness at Kabul airport this morning (August 16).pic.twitter.com/16nHRO0RCY— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021
#Kabul: Another video emerges from this morning outside Kabul airport. Gunfire can be heard too. pic.twitter.com/elTB2mlpQ1— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021
Що сталося в Афганістані
Напередодні столиця Афганістану - Кабул була захоплена бойовиками руху "Талібан". Бойовики заявили про "закінчення війни" в Афганістані, назвавши це "звільненням" країни, над президентським палацом підняли прапор. На цей час співробітники НАТО залишаються в місті. Зазначимо, що до цього американські війська були виведені з країни.
Як ми раніше повідомляли, український літак забрав з Кабула громадян п'яти країн.