За таку роботу українцям платять найменше: куди не варто йти працювати
Коли справа доходить до пошуку роботи, звісно хочеться об'єднати комфортний графік, зручне розташування від дому та високу заробітну платню. Тому ми дізнались у спеціалістів, за яку роботу платять найменше, щоб ви могли проаналізувати ринок працевлаштування.
Кому пропонують найнижчу зарплату - читайте у нашому матеріалі Styler далі.
Кому платять найменше?
Серед вакансій, розміщених на OLX Робота, найнижчі заробітні плати пропонують прибиральникам та двірникам.
Також до цього списку належать вакансії для домашнього персоналу, у сферах роздрібної торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та працевлаштування з частковою зайнятістю.
Вакансії з найменшою середньою заробітною платою, розміщені на OLX Робота станом на червень:
- прибиральник - 6 250 гривень
- реалізатор рекламних листівок - 8 875 гривень
- охоронець - 9 000 гривень
- бармен/бариста - 9 000 гривень
- доглядальниця - 10 000 гривень
- продавець - 10 000 гривень
- офіціант - 10 000 гривень
- промоутер - 10 000 гривень
- господарник - 10 350 гривень
Звісно, усі професії важливі та потрібні, а з урахуванням ситуації в країні мати хоча б якусь роботу - вже добре.
Тож бажаємо успіхів у пошуках. Бережіть себе!
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