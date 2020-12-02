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Що з людьми карантин робить: під Києвом таксист вражає своїм виглядом пасажирів

Середа 02 грудня 2020 09:53
Що з людьми карантин робить: під Києвом таксист вражає своїм виглядом пасажирів
Таксист вразив своїм зовнішнім виглядом (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Під Києвом люди звернули увагу на таксиста у серйозному захисту від коронавірусу

У Білій Церкві чоловік-таксист приїжджає на замовлення до пасажирів в повному обмундируванні від коронавірусу. На ньому захисний костюм і маска, як у медиків.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Біла Церква - БЕЗ ТАБУ", пасажирів водій розвозить на досить незвичному для таксі автомобілі - Шевроле Камаро.

Сам же таксист одягнув спеціальний захисний костюм, також він при виході на зміну одягає захисні рукавички і маску.

Що з людьми карантин робить: під Києвом таксист вражає своїм виглядом пасажирів

Що з людьми карантин робить: під Києвом таксист вражає своїм виглядом пасажирівВ Білій Церкві працює незвичайний таксист

В коментарях українці написали, що карантин впливає на людей таким чином. Одні впевнені, що це хороша ідея і захист, інші ж вважають, що це повний перебір

  • Нічого собі.
  • Гексоген, чи це ти.
  • Ідіотизм.
  • І живі позаздрять мертвим.
  • Що з людьми карантин творить.
  • Красава, п'ять балів

Як ми раніше повідомляли, у Києві відбулося смертельна ДТП з вини таксиста, який віз пасажирку і заснув за кермом, врізався на великій швидкості в припаркований автомобіль. В результаті аварії жінка загинула від отриманих травм.

Також ми писали, що в Києві водій таксі влаштував смертельну ДТП, протаранивши зупинку на Окружній і збивши МАФ. В результаті масштабної аварії загинули дві людини, а сам водій не постраждав.

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