Такси Bolt попало в расистский скандал: "мне рубероид не нужен"
Коллаж РБК-Украина: в Запорожье такси Bolt попало в скандал из-за расизма
В Запорожье произошел расистский скандал с таксистом компании Bolt, который приехал на вызов, но потом увидел украинку с египтянином и отказался их везти. Кроме того, он сказал оскорбительные слова.
Об этом инциденте рассказало "Это Запорожье" в Instagram.
"Как сообщила жительница Запорожья, она со своим мужем египтянином вызвала такси, но водитель Дмитрий по приезду со словами "мне рубероид не нужен" и "обезьян не вожу", уехал", - говорится в сообщении.
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
- Люди, куда вы катитесь;
- Я не расистка, и всячески это осуждаю, но ситуация смешная;
- Завидует, что он не египтянин;
- Какая разница, человек же. Он же деньги платит или в карантин оборзели и выбирают среди большого количества заказов "хочу не хочу". Сволоч;
- Если не провокация, то очень печально что такие личности есть;
- Доказательств нет, со слов не пойми кого, без объяснений второй стороны сидят обзывают водителя, жесть;
- У меня тоже был печальный опыт с Болтом: вызвали такси отвезти друга домой водитель отказался, поскольку друг был выпившим. Мужу пришлось сопровождать друга, платить в две стороны. Я сразу дала 500 грн, услуга стоила 150. После приезда водитель так и не отдал мужу сдачу. Операторов у этого такси нет, пожаловаться некуда. Водитель нам ответил: "вы сами лохонулись"
Напомним, в Киеве после ужесточения карантина, 5 апреля, службы такси сразу же взвинтили цены.
Мы также писали о том, что мошенники в Украине придумали новую схему обмана, и действуют под видом службы такси.