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Такси Bolt попало в расистский скандал: "мне рубероид не нужен"

Новина українською → Запорожье, Четверг 15 апреля 2021 16:41
Такси Bolt попало в расистский скандал: "мне рубероид не нужен" Коллаж РБК-Украина: в Запорожье такси Bolt попало в скандал из-за расизма
Автор: Styler

В Запорожье произошел расистский скандал с таксистом компании Bolt, который приехал на вызов, но потом увидел украинку с египтянином и отказался их везти. Кроме того, он сказал оскорбительные слова.

Об этом инциденте рассказало "Это Запорожье" в Instagram.

"Как сообщила жительница Запорожья, она со своим мужем египтянином вызвала такси, но водитель Дмитрий по приезду со словами "мне рубероид не нужен" и "обезьян не вожу", уехал", - говорится в сообщении.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

  • Люди, куда вы катитесь;
  • Я не расистка, и всячески это осуждаю, но ситуация смешная;
  • Завидует, что он не египтянин;
  • Какая разница, человек же. Он же деньги платит или в карантин оборзели и выбирают среди большого количества заказов "хочу не хочу". Сволоч;
  • Если не провокация, то очень печально что такие личности есть;
  • Доказательств нет, со слов не пойми кого, без объяснений второй стороны сидят обзывают водителя, жесть;
  • У меня тоже был печальный опыт с Болтом: вызвали такси отвезти друга домой водитель отказался, поскольку друг был выпившим. Мужу пришлось сопровождать друга, платить в две стороны. Я сразу дала 500 грн, услуга стоила 150. После приезда водитель так и не отдал мужу сдачу. Операторов у этого такси нет, пожаловаться некуда. Водитель нам ответил: "вы сами лохонулись"

Напомним, в Киеве после ужесточения карантина, 5 апреля, службы такси сразу же взвинтили цены.

Мы также писали о том, что мошенники в Украине придумали новую схему обмана, и действуют под видом службы такси.

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