Когда Украина переходит на летнее время: точная дата перевода часов

Ежегодно в Украине дважды в год переводят часы. Осенью - на зимнее время, а весной - на летнее время. Изначально, в 1981 году эту норму утвердили ради экономии электроэнергии и возможности жизнедеятельности в условиях светового дня. Но со временем стало понятно, что экономия получается небольшая и перевод часов превратился в обычную традицию.

Когда украинцы будут переводить часы на летнее время - читайте в материале ниже.

Когда и куда будем крутить стрелки

Согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины", переход на летнее время проводится в последнее воскресенье марта в 03:00. Стрелки нужно перевести на 1 час вперед.

В этом году дата перевода часов выпадает на 26 марта. А значит, с 27 марта украинцы будут просыпаться утром на час раньше и раньше уходить на работу и учебу.

Как переводят часы

Современные гаджеты и техника сейчас автоматически переводит стрелки на один час вперед - самостоятельно. Вручную придется перевести наручные механические часы, будильники или приборы, которые не подключены к сети.

Чтобы не забыть о переводе часов, можно установить напоминание на смартфоне. Особенно, если у вас на 26 марта будут запланированы поездки и важные встречи. Транспорт будет ходить уже по летнему времени, и часто в первый день после перевода часов возникает путаница.

Влияние перевода часов на здоровье

Для жителей Украины зимнее время считается более оптимальным, тем более, что переход осенью на него происходит более плавно. А вот весной многие люди сложнее воспринимают перевод часов и порой нужно не менее недели, чтобы адаптироваться.

Основные проблемы возникают со сном - бессонница, сильная сонливость, и как следствие - снижение работоспособности, нарушение концентрации, вялость.

Как можно помочь организму:

Начать подготовку к переводу часов заранее - за пару недель до указанной даты начать сдвигать время отхода ко сну и пробуждения. Можно каждые 2-3 дня сдвигать график на 5-10 минут. Это позволит плавно войти в новый режим.

Также стоит больше гулять на свежем воздухе - это помогает насытить мозг кислородом.

Не стоит забывать и о минимальных физических нагрузках - зарядка, физические упражнения, бассейн, поход в зал.

Обязательно соблюдайте нормальный график питания и разнообразьте рацион свежими овощами и фруктами, больше пейте обычной воды.