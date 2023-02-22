Когда Украина переходит на летнее время: точная дата перевода часов
Ежегодно в Украине дважды в год переводят часы. Осенью - на зимнее время, а весной - на летнее время. Изначально, в 1981 году эту норму утвердили ради экономии электроэнергии и возможности жизнедеятельности в условиях светового дня. Но со временем стало понятно, что экономия получается небольшая и перевод часов превратился в обычную традицию.
Когда украинцы будут переводить часы на летнее время - читайте в материале ниже.
Когда и куда будем крутить стрелки
Согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины", переход на летнее время проводится в последнее воскресенье марта в 03:00. Стрелки нужно перевести на 1 час вперед.
В этом году дата перевода часов выпадает на 26 марта. А значит, с 27 марта украинцы будут просыпаться утром на час раньше и раньше уходить на работу и учебу.
Как переводят часы
Современные гаджеты и техника сейчас автоматически переводит стрелки на один час вперед - самостоятельно. Вручную придется перевести наручные механические часы, будильники или приборы, которые не подключены к сети.
Чтобы не забыть о переводе часов, можно установить напоминание на смартфоне. Особенно, если у вас на 26 марта будут запланированы поездки и важные встречи. Транспорт будет ходить уже по летнему времени, и часто в первый день после перевода часов возникает путаница.
Влияние перевода часов на здоровье
Для жителей Украины зимнее время считается более оптимальным, тем более, что переход осенью на него происходит более плавно. А вот весной многие люди сложнее воспринимают перевод часов и порой нужно не менее недели, чтобы адаптироваться.
Основные проблемы возникают со сном - бессонница, сильная сонливость, и как следствие - снижение работоспособности, нарушение концентрации, вялость.
Как можно помочь организму:
Начать подготовку к переводу часов заранее - за пару недель до указанной даты начать сдвигать время отхода ко сну и пробуждения. Можно каждые 2-3 дня сдвигать график на 5-10 минут. Это позволит плавно войти в новый режим.
Также стоит больше гулять на свежем воздухе - это помогает насытить мозг кислородом.
Не стоит забывать и о минимальных физических нагрузках - зарядка, физические упражнения, бассейн, поход в зал.
Обязательно соблюдайте нормальный график питания и разнообразьте рацион свежими овощами и фруктами, больше пейте обычной воды.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как правильно подготовить к переводу часов себя и детей.
А также мы писали о том, для кого перевод часов особенно сложен.