С такой прикормкой все караси, карпы и плотва будут ваши: проверенный годами способ

Для успешной ловли мирной рыбы - карася, карпа, плотвы, линя и других надо знать, как правильно приготовить прикормку. Один из проверенных годами вариантов - пшенная каша, но ее надо правильно приготовить.
Об этом пишет Telegram-канал Рибалка українською.
Такая приманка хорошо подходит для ловли "на соску". Это снасть в виде стальной пружины, к которой привязаны короткие поводки (5-10 см).
На крючки навешивается приманка, а в кормушку (соску) забивается ароматная каша.
Эта снасть очень "уловистая", применяется для охоты на мирную рыбу. Является разновидностью донной оснастки и схожа с фидером. За долгое время использование "соска" была усовершенствована рыбаками много раз, но суть осталась неизменной - это все та же кормушка с короткими поводками.
Пшенная каша состоит из мелких фрагментов, которые быстро вымываются из пружины. Этот фактор необходимо учитывать и тщательно трамбовать кашу в пружину.
Пшено добавляют и в другие каши, для получения комбинированных приманок. Поскольку оно вымывается гораздо быстрее других ингредиентов, способно создать кормовое облако для привлечения рыбы.
Пшенку добавляют в кукурузную или гороховую кашу, а также соединяют с пшеничной мукой.
Раньше мы писали, какая насадка поможет выловить карпов и карасей.
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