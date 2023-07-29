З такою прикормкою всі карасі, коропи і плітки будуть ваші: перевірений роками спосіб

Для успішної ловлі мирної риби - карася, коропа, плітки, лина та інших треба знати, як правильно приготувати прикормку. Один з перевірених роками варіантів - пшоняна каша, але її треба правильно приготувати.
Про це пише Telegram-канал Рибалка українською.
Така приманка добре підходить для ловлі "на соску". Це снасть у вигляді сталевої пружини, до якої прив'язані короткі повідці (5-10 см).
На гачки навішується приманка, а в годівниця (соска) забивається ароматна каша.
Ця снасть дуже "уловиста", застосовується для полювання на мирну рибу. Є різновидом донного оснащення і схожа з фідером. За довгий час використання "соска" була вдосконалена рибалками багато разів, але суть залишилася незмінною - це все та ж годівниця з короткими повідками.
Пшоняна каша складається з дрібних фрагментів, які швидко вимиваються з пружини. Цей фактор необхідно враховувати і ретельно трамбувати кашу в пружину.
Пшоно додають і в інші каші, для отримання комбінованих приманок. Оскільки воно вимивається набагато швидше за інші інгредієнти, здатне створити кормову хмару для приваблення риби.
Пшонку додають в кукурудзяну або горохову кашу, а також з'єднують з пшеничним борошном.
Раніше ми писали, яка насадка допоможе виловити коропів і карасів.
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