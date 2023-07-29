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З такою прикормкою всі карасі, коропи і плітки будуть ваші: перевірений роками спосіб

Як приготувати прикормку для карася і коропа (фото: flickr.com/Shoko_Muraguchi)
Автор: Світлана Мащенко

Для успішної ловлі мирної риби - карася, коропа, плітки, лина та інших треба знати, як правильно приготувати прикормку. Один з перевірених роками варіантів - пшоняна каша, але її треба правильно приготувати.

Про це пише Telegram-канал Рибалка українською.

Для якої снасті найкраще підійде пшоняна каша

Така приманка добре підходить для ловлі "на соску". Це снасть у вигляді сталевої пружини, до якої прив'язані короткі повідці (5-10 см).

На гачки навішується приманка, а в годівниця (соска) забивається ароматна каша.

Ця снасть дуже "уловиста", застосовується для полювання на мирну рибу. Є різновидом донного оснащення і схожа з фідером. За довгий час використання "соска" була вдосконалена рибалками багато разів, але суть залишилася незмінною - це все та ж годівниця з короткими повідками.

Рецепт приготування каші досить простий

  • У ємність вилийте склянку води і доведіть до кипіння.
  • У киплячу воду висипте дві склянки крупи.
  • Кашу треба варити близько 15 хвилин, при постійному помішуванні.
  • Після закінчення цього часу кашу треба зняти з вогню і настояти протягом деякого часу (до охолодження).
  • У кашу можна додавати трохи комбікорму, щоб підвищити її в'язкість і додати аромату.

В чому переваги прикормки

Пшоняна каша складається з дрібних фрагментів, які швидко вимиваються з пружини. Цей фактор необхідно враховувати і ретельно трамбувати кашу в пружину.

Пшоно додають і в інші каші, для отримання комбінованих приманок. Оскільки воно вимивається набагато швидше за інші інгредієнти, здатне створити кормову хмару для приваблення риби.

Пшонку додають в кукурудзяну або горохову кашу, а також з'єднують з пшеничним борошном.

 

Раніше ми писали, яка насадка допоможе виловити коропів і карасів.

Дізнайтеся також, чи можна в Україні ходити на нічну риболовлю.

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