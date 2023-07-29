ua en ru
Сб, 29 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С такой прикормкой все караси, карпы и плотва будут ваши: проверенный годами способ

Новина українською →
Суббота 29 июля 2023 07:01
С такой прикормкой все караси, карпы и плотва будут ваши: проверенный годами способ Как приготовить прикормку для карася и карпа (фото: flickr.com/Shoko_Muraguchi)
Автор: Светлана Мащенко

Для успешной ловли мирной рыбы - карася, карпа, плотвы, линя и других надо знать, как правильно приготовить прикормку. Один из проверенных годами вариантов - пшенная каша, но ее надо правильно приготовить.

Об этом пишет Telegram-канал Рибалка українською.

Для какой снасти лучше всего подойдет пшенная каша

Такая приманка хорошо подходит для ловли "на соску". Это снасть в виде стальной пружины, к которой привязаны короткие поводки (5-10 см).

На крючки навешивается приманка, а в кормушку (соску) забивается ароматная каша.

Эта снасть очень "уловистая", применяется для охоты на мирную рыбу. Является разновидностью донной оснастки и схожа с фидером. За долгое время использование "соска" была усовершенствована рыбаками много раз, но суть осталась неизменной - это все та же кормушка с короткими поводками.

Рецепт приготовления каши достаточно прост

  • В емкость вылейте стакан воды и доведите до кипения.
  • В кипящую воду высыпьте два стакана крупы.
  • Кашу нужно варить около 15 минут, при постоянном помешивании.
  • По истечении этого времени кашу надо снять с огня и настоять в течение некоторого времени (до охлаждения).
  • В кашу можно добавлять чуть-чуть комбикорма, чтобы повысить ее вязкость и добавить аромата.

В чем преимущества прикормки

Пшенная каша состоит из мелких фрагментов, которые быстро вымываются из пружины. Этот фактор необходимо учитывать и тщательно трамбовать кашу в пружину.

Пшено добавляют и в другие каши, для получения комбинированных приманок. Поскольку оно вымывается гораздо быстрее других ингредиентов, способно создать кормовое облако для привлечения рыбы.

Пшенку добавляют в кукурузную или гороховую кашу, а также соединяют с пшеничной мукой.

Раньше мы писали, какая насадка поможет выловить карпов и карасей.

Узнайте также, можно ли в Украине ходить на ночную рыбалку.

Читайте РБК-Украина в Google News
риба Рыбалка