Такого навіть взимку не було: коли в Україну увірвуться люті морози

Погода в Україні в березні 2020 буде холодніше, ніж взимку. Народний синоптик Леонід Горбань розповів, що погода у березні 2020 року в Україні буде зовсім не весняною. Рівень термометра опуститься до позначки в -17 градусів. При цьому можливі снігопади, хуртовини та ожеледиця на дорогах.

"У березні повернеться зима. Буде холодно, морози сягнуть -12... – 14... – 17 градусів. Справжня весна прийде лише з 24 числа", – розповів синоптик, передає "24 канал".

За його словами, березень почнеться в Україні з плюсової температури. Перший тиждень стовпчики термометрів покажуть +7... +8 градусів тепла. Однак, в частині областей можливі дощі. Вже з 9-10 березня погода різко погіршиться і прийдуть морози. Температура повітря кожен день буде опускатися на кілька градусів, вірогідні дощі з мокрим снігом.

Найхолодніше буде 14-17 березня. Морози в Україні досягнуть позначки -12... -14 градусів, можливі снігопади, хуртовини та ожеледь на дорогах. З 20 березня температура повітря підніметься до -7...-8 градусів, але кожен день буде падати сніг. В цілому холодна погода затримається до 23 березня.

Потепління почнеться по всій країні з 25 березня. Температура повітря стійко переходить до плюсових позначок. Так, з 25 по 29 березня стовпчики термометрів піднімуться до +3... +7 градусів, а 30-31 березня – до +11... +12 градусів тепла.

Водночас Укргідрометцентр повідомляє, що середня місячна температура березні передбачається на рівні +1... +7 градусів тепла, на 2-3 градуси вище середніх багаторічних значень.

Раніше ми писали, що синоптики кардинально змінили прогноз на березень.