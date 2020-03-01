Такого даже зимой не было: когда в Украину ворвутся лютые морозы

Погода в Украине в марте 2020 будет холоднее, чем зимой. Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в марте 2020 году в Украине будет совсем не весенней. Уровень термометра опустится до отметки в -17 градусов. При этом возможны снегопады, метели и гололедица на дорогах.

"В марте вернется зима. Будет холодно, морозы достигнут -12... – 14... – 17 градусов. Настоящая весна придет только с 24 числа", – рассказал синоптик, передает "24 канал".

По его словам, март начнется в Украине с плюсовой температуры. Первую неделю столбики термометров покажут +7… +8 градусов тепла. Однако, в части областей возможны дожди. Уже с 9-10 марта погода резко ухудшится и придут морозы. Температура воздуха каждый день будет опускаться на несколько градусов, вероятные дожди с мокрым снегом.

Холоднее всего будет 14-17 марта. Морозы в Украине достигнут отметки -12... -14 градусов, возможны снегопады, метели и гололедица на дорогах. С 20 марта температура воздуха поднимется до -7...-8 градусов, но каждый день будет падать снег. В целом холодная погода задержится до 23 марта.

Потепление начнется по всей стране с 25 марта. Температура воздуха устойчиво перейдет к плюсовым отметкам. Так, с 25 по 29 марта столбики термометров поднимутся до +3… +7 градусов, а 30-31 марта – до +11… +12 градусов тепла.

В то же время Укргидрометцентр сообщает, что средняя месячная температура марте предполагается на уровне +1… +7 градусов тепла, на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.

Ранее мы писали, что синоптики кардинально изменили прогноз на март.