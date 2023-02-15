Самый простой способ засолить сало в банке: экономия времени и продуктов
Сало считается очень полезным продуктом, особенно в холода. Достаточно съедать один кусочек этого продукта, чтобы почувствовать сытость и прилив сил. Можно покупать уже готовый продукт, а можно засолить сало самостоятельно - на свой вкус.
Как быстро и легко засолить сало в банке - читайте в материале ниже.
Что вам понадобится:
- Сало свежее - 1,5-2 кг
- Вода - 1 л
- Соль кухонная крупная - 200 г
- Чеснок - 1 головка
- Лавровый лист - 4 шт.
- Перец черный или душистый - по вкусу
Как засолить сало
Сначала нужно приготовить рассол. Для этого в воду добавляем соль, ставим на огонь и доводим до кипения. Потом рассол полностью охлаждаем.
Режем сало кусочками - старайтесь, чтобы они были не шире 5 см и легко проходили в шейку банки.
Чистим чеснок и пропускаем его через пресс. Сало хорошо натираем чесноком со всех сторон. Лавровый лист промываем в теплой воде и немного обсушиваем.
На дно банки кладем несколько кусочков сало шкуркой вниз. На сало сверху кладем 1 листок лаврового листа и несколько горошин перца. Далее снова укладываем кусочки сала. Утрамбовывать банку салом сильно не нужно. Кусочки не должны быть прижаты друг к другу.
Когда наполните банку до верха, вливайте готовый холодный рассол. Накрываем крышкой банку, но не закрываем плотно, и оставляем при комнатной температуре на 3 дня. Потом закручиваем крышку плотно и убираем в холодильник еще на три дня.
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