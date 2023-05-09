ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рецепт невероятно вкусного рулета из сала, которого вы еще никогда не пробовали

Новина українською →
Вторник 09 мая 2023 07:01
Рецепт невероятно вкусного рулета из сала, которого вы еще никогда не пробовали Как приготовить рулет из сала (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Рулет из сала можно легко приготовить и из простых и доступных ингредиентов. Это прекрасное дополнение к борщу, картофелю или просто к хлебу.

Своим рецептом вкусности делится шеф-повар Анатолий Добровольский в Instagram.

Для приготовления вкуснейшего рулета из сала вам понадобятся:

  • сало - 1 кг
  • соль, перец - по вкусу
  • горчица острая - 3 ст. л
  • хрен красный – 3 ст. ложки
  • зелень рубленая - 1 ст. ложка
  • перец молотый на панировку

Как готовить рулет из сала?

Сало порезать тонкими ломтиками.

Затем на столе развернуть пищевую пленку. Положить ломтики сала на пленку так, чтобы получилась форма прямоугольника. Приправить специями.

Потом горчицу, хрен и зелень перемешать. Нанести полученный соус на сало.

Завернуть сало в рулет, посыпать большим количеством перца.

Отправить рулет в сутки в холодильник, а потом положить в морозильную камеру до полной заморозки.

Интересные факты о сале

  • В Украине сало - национальное блюдо, культовый продукт.
  • Считается, что вкуснейшее сало получается, если свинью кормить желудями.
  • Диетологи советуют есть сало с чесноком, поскольку так оно лучше усваивается.
  • Сало также советуют есть, чтобы избежать похмелья. Съешьте маленький кусочек, отправляясь на вечеринку. Если во время застолья есть возможность закусывать салом - обязательно воспользуйтесь этим.

Как проверить свежесть сала

Для проверки вам понадобятся спички. Необходимо сало проткнуть спичкой. Если вы смогли проткнуть сало легко и без проблем, значит, сало свежее и его смело можно покупать.

Также свежее сало имеет бледно-розовый цвет. Если же продукт серого или желтого цвета, то означает, что сало старое.

Раньше мы писали о том, какой вид сала самый вредный для здоровья.

Также мы рассказывали, как легко и просто засолить сало в банке.

Читайте РБК-Украина в Google News
продукти Здоровое питание