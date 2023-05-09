Рецепт невероятно вкусного рулета из сала, которого вы еще никогда не пробовали

Рулет из сала можно легко приготовить и из простых и доступных ингредиентов. Это прекрасное дополнение к борщу, картофелю или просто к хлебу.

Для приготовления вкуснейшего рулета из сала вам понадобятся:

сало - 1 кг

соль, перец - по вкусу

горчица острая - 3 ст. л

хрен красный – 3 ст. ложки

зелень рубленая - 1 ст. ложка

перец молотый на панировку

Как готовить рулет из сала?

Сало порезать тонкими ломтиками.

Затем на столе развернуть пищевую пленку. Положить ломтики сала на пленку так, чтобы получилась форма прямоугольника. Приправить специями.

Потом горчицу, хрен и зелень перемешать. Нанести полученный соус на сало.

Завернуть сало в рулет, посыпать большим количеством перца.

Отправить рулет в сутки в холодильник, а потом положить в морозильную камеру до полной заморозки.

Интересные факты о сале

В Украине сало - национальное блюдо, культовый продукт.

Считается, что вкуснейшее сало получается, если свинью кормить желудями.

Диетологи советуют есть сало с чесноком, поскольку так оно лучше усваивается.

Сало также советуют есть, чтобы избежать похмелья. Съешьте маленький кусочек, отправляясь на вечеринку. Если во время застолья есть возможность закусывать салом - обязательно воспользуйтесь этим.

Как проверить свежесть сала

Для проверки вам понадобятся спички. Необходимо сало проткнуть спичкой. Если вы смогли проткнуть сало легко и без проблем, значит, сало свежее и его смело можно покупать.

Также свежее сало имеет бледно-розовый цвет. Если же продукт серого или желтого цвета, то означает, что сало старое.