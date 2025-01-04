Такого вы еще не видели. 5 фильмов для настоящих фанов триллеров

Если вы любите триллеры и хотите посмотреть действительно жуткий фильм с небанальным сюжетом, поиски вас не разочаруют. Есть немало достойных лент - как новых, так и стареньких.

"Клаустрофобы: Без сна"

Этот фильм расскажет о женщине, которая решилась стать подопытной в клинических испытаниях. Но впоследствии оказывается, что препарат, который на ней тестировали, очень опасен. Если она уснет, то умрет.

"Наблюдатели"

Темный лес, возле которого постоянно ломаются все машины, скрывает в себе слишком много тайн. И однажды там окажется женщина, которая не станет исключением и тоже попадет в жуткую ловушку. То, что она увидит, ее шокирует.

"Улыбайся"

В центре сюжета - девушка по имени Роуз, которая осуществила мечту своего детства и стала врачом. Но потом с ней случится очень странное событие, после которого все изменится. Девушка поймет, что ее жуткие сны становятся реальностью, а сама она в огромной опасности.

"Тот, что ужасает" (Ужасный)

Кто может представить, что на пути посреди темной улицы перед компанией появится жуткий клоун? А двум главным героям этого фильма придется оказаться именно в такой ситуации. Клоун исчезнет, но очень быстро снова даст о себе знать. И об этом уже невозможно забыть.

"Спуск"

Жуткая история расскажет о подружках, которые отправились в очень опасное путешествие. Экстремальный отдых не принесет им никакой радости, все начнет идти не по плану уже тогда, когда девушкам придется прокладывать новые маршруты по опасному горному хребту. А когда наступит темнота, начнется настоящая игра на выживание.