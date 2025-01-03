5 мини-сериалов, которые станут вашими любимыми. От сюжетов по коже мурашки
Если вы в поисках интересной истории, которую можно посмотреть за вечер или на выходных, вам отлично подойдут мини-сериалы. Сюжеты бывают настолько интересными, что от них почти невозможно оторваться.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 мини-сериалов, которые заставят затаить дыхание.
"Полуночная месса"
Этот триллер не оставит равнодушными всех, кто любит мистические истории и очень запутанные сюжеты. На отдаленном острове начинают происходить очень странные события, все меняется сразу после того, как туда приехал молодой пастор. Виноват ли он в том, что происходит?
"Самый громкий голос"
Мини-сериал расскажет о мужчине, которому удалось построить фантастическую карьеру. Речь идет о Роджере Эйлсе - он стал одним из основателей Fox News. Вам будет интересно посмотреть, как простой человек добивается успеха и при этом упорно борется за право на собственное мнение. Но есть ли у него секреты?
"Милдред Пирс"
В центре сюжета - женщина, которая жила с мужем-тираном. От него она родила двоих детей и много лет жила в аду, который тот устроил. Затем главная героиня решается на побег, но жизнь с детьми и без денег очень нелегко. Справится ли она с этим?
"И не осталось ни одного"
Еще одна мистическая история, в которой 8 незнакомцев окажутся на острове. Туда их приглашают не просто так. Все гости станут подозреваемыми, но "судить" их будет ужасный палач. Кто на самом деле виноват?
"Дикая река" (Сэвидж Ривер)
А этот криминальный триллер расскажет о девушке, которая провела всю молодость в тюрьме. Затем она вернется в маленький городок, чтобы попытаться начать все с чистого листа. Впрочем, никто не хочет забывать о ее прошлом. Сможет ли главная героиня найти шанс на новую жизнь?
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