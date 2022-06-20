RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Такого ніхто не очікував. Данилко вразив відвертою правдою про стосунки з сестрою

Фото: Андрій Данилко вразив зізнанням (facebook com suspilne eurovision)
Автор: Людмила Жукова

Відомий артист Андрій Данилко роками був у сварці зі своєю сестрою Галиною Гришко. Як виявилося, саме смерть матері помирила його з близькою людиною.

Про це актор і автор образу Вєрки Сердючки розповів "Фактам ICTV".

Як Данилко помирився з сестрою

Зазначимо, що артист не спілкувався з сестрою після того, як вона звинуватила його у викраденні дитини. Тоді вибухнув величезний скандал і Данилко припинив спілкування з Галиною.

Андрій повідав, що його мати померла, а на наступний день у нього був вихідний. Він поїхав у своє місто, зупинився в готелі і потім відбулося примирення.

"Нас помирила смерть мами", - зізнався артист.

Додамо, що мати Андрія померла ще в 2020 році, але відверто про сестру він розповів тільки зараз.

"У нас не було в родині телячих ніжностей, все було дуже стримано", - також поділився артист.

Чому вони посварилися?

Три роки тому в інтерв'ю Данилко згадував, що одного разу сестра написала на нього заяву в поліцію за нібито крадіжку сина.

"У сестри в якийсь момент, при тому, що у нас завжди були хороші відносини, стався якийсь заскок. У мого племінника Вані, відчуваю, якась проблема зі здоров'ям. І оскільки Галя з людьми неврівноважена, відразу починається скандал, я його взяв і поклав до лікарні на обстеження. Але їй не сказав в якій лікарні, щоб вона не нашкодила Вані. Я на телефоні, там лікарі. І ось я в студії. Дзвінок, міліція приїжджає за мною на студію. Вони мене впізнали, кажуть: "Андрію, нам надійшла заява від вашої сестри, що ви вкрали дитину, щоб продати її на органи", – говорив раніше артист.

Зазначимо, що Галина Гришко - це його зведена сестра від першого шлюбу матері. Вона старша за Данилка на 10 років.

Читайте, як до цього Вєрка Сердючка запалила в київському метро і дивіться повне відео.

До речі, раніше Вєрка Сердючка записала нову пісню Є пропозиція, яка стала саундтреком до комедії Велика прогулянка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Данилко