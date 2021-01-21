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Інавгурація Байдена: як підготували Білий дім до зустрічі нового президента

США, Четвер 21 січня 2021 09:24
Інавгурація Байдена: як підготували Білий дім до зустрічі нового президента
Інавгурація Джо Байдена (Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Після церемонії інавгурації нового президента Джо Байдена, яка відбулася 20 січня в США, він разом з дружиною Джилл Байден повинен переїхати в Білий дім. Для цього персоналу Білого дому необхідно було провести ретельне прибирання після від'їзду Дональда Трампа та його сім'ї, а також забезпечити всім необхідним нового президента.

Як повідомляє видання CNN, Джо Байден з дружиною Джилл проведуть першу ніч після інавгурації в Білому домі. Персонал вже встиг провести всі необхідні роботи та навіть зробити запаси продуктів у холодильнику, відповідно до смаків нового президента та його сім'ї.

"Крім того, в холодильники доставлена та їжа, якій вони віддають перевагу, а в шафи - їх одяг, з тим щоб вони почували себе вдома", - розповіли журналісти.

На прибирання будинку після Дональда Трампа витратили майже 500 тисяч доларів. За чистку килимів заплатили 44 тисячі доларів. Ще 29 тисяч витратили на чистку штор. Як повідомляє NBC, на нові килими було витрачено 115 тисяч доларів.

Як розповіла Марта Кумар, яка керувала підготовкою Білого дому до переїзду нового президента, в приміщеннях довелося прибирати особливо ретельно, оскільки в них проводили різні вечірки, на яких міг поширюватися вірус.

До приїзду Джо і Джилл Байдена навіть вирішили поміняти картини на стінах. У Білому домі працює 95 осіб персоналу: кухарі, дворецькі, покоївки, швейцари та флористи.

Варто відзначити, що за традицією нового президента і першу леді в Білому домі зустрічають його попередники. Меланія Трамп за традицією повинна була провести екскурсію для Джилл Байден. Проте подружжя Трамп вирішили покинути Білий дім до початку інавгурації й замість привітання вони залишили записки. Про вміст записок подружжя Байденів розповідати не стали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чим займеться Джилл Байден в якості першої леді США.

А також розповідали про те, як проходила інавгурація Джо Байдена – найяскравіші моменти шоу.

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