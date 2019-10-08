Такого не було ще в історії: Заворотнюк викрили у брехні

Анастасія Заворотнюк, яку виписали з лікарні в Москві, не вмирає. Більш того, актриса чи її рідні вирішили просто "хайпонути". Таку думку висловила популярний російський блогер Олена Міро у своїй публікації під назвою "Чому не вмирає Заворотнюк?".

Вона вказала на те, що буквально на днях, весь галас з приводу Заворотнюк пішов на спад, і його нібито штучно вирішили "підігріти знову чутками". При цьому Олена Міро опублікувала скріншот посту, в якому говориться, що Анастасія Заворотнюк померла.

Скріншот

"Тобто, у Насті пару тижнів тому почалася поліорганна недостатність. Це стан, коли кілька внутрішніх органів перестають працювати. Орган - не відновлюється. Людина просто помирає і досить швидко. Але час минув. Пройшли ті кілька днів, які людина взагалі здатна прожити в стані, коли органи стали відмовляти. Але Настя залишилася жива. ЗМІ повопіли з приводу хвороби тиждень, а потім всім набридло. Шум пішов на спад, і тут - з імовірністю 98%! - повідомляють, що актриса померла! Вранці, звичайно, з'явилася інформація, що ніхто не помер, а сьогодні так взагалі повідомили, що Настю виписують з лікарні", - написала блогер.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

"Серйозно? Так буває? Відмовили органи, а тепер виписують? Такого не було ще в історії медицини. Крім того, озвучений діагноз невиліковний, на жаль. Цей вид просто не піддається ніякій терапії. Вилікуватися від нього неможливо. Що відбувається? Невже через тиждень ми побачимо у Малахова Заворотнюк, як дивом побачили воскреслого Алібасова, який побіжно молов дурниці з опіком стравоходу другого ступеня? Що думаєте? Пахне "розводом"?" - задала риторичне запитання Олена Міро.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

При цьому блогер наголосила, що вона "вірить в чудеса" і дуже хоче, щоб зірка серіалу "Моя прекрасна няня" залишилася жива, так як вона "насправді дуже подобається" блогеру.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)