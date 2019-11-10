Такого ще не було: названі імена нових ведучих балкона на Танцях з зірками

12-й ефір шоу "Танці з зірками" буде вести музична група "Час і Скло". Надія Дорофєєва та Олексій Завгородній стануть ведучими балкона. Про це розповіли у прес-службі проекту в Facebook.

"Так-так, Надя Дорофєєва та Позитив стануть ведучими дванадцятого ефіру шоу. Твоя улюблена група "Час і Скло" буде зустрічати і підтримувати зірок після їх виступів. Правда, крута новина?", - написали в прес-службі.

Названі провідні балкона "Танців з зірками" від 10.11 (скріншот: facebook.com/tanci1plus1)

Надія Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Як повідомлялося раніше, довгоочікуваний чвертьфінал танцювального шоу буде включати не тільки змагання кращих учасників проекту, але і музичний виступ "ВІА Гри" першого складу. Причиною об'єднання артисток стала одна пара. Саме заради танцю на сцені з'явиться перший склад музичної групи. Надія Мейхер та Альона Вінницька "запалять" зал популярним хітом "Я не повернуся". Варто відзначити, що не тільки "ВІА Гра", але і інші зірки українського шоу-бізнесу з'являться на проекті і будуть супроводжувати номери учасників своїми музичними виступами.

Варто нагадати, що в неділю в 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться довгоочікуваний фінал "Танців із зірками", по закінченню якого стануть відомі імена пара півфіналістів. За кубок переможця поки що змагаються сім пар. Варто нагадати, що в чвертьфіналі учасникам, щоб продемонструвати майстерність, придбане за 12 тижнів, доведеться прийняти новий виклик і показати в ефірі одразу по два танці.

Також відзначимо, що серед інших зоряних учасників чвертьфіналу будуть виступати Джамала, "Час і Скло", Тіна Кароль і Katya.

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